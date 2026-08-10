Galatasaray'da voleybolcu Efe Mandıracı için imza töreni düzenlendi

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine yeni transfer Efe Mandıracı'yla birlikte Galatasaray Kulübü Başkanı Yardımcısı Mehmet Cibara ve yönetim kurulu üyesi Ömer Sarıgül katıldı.

İmza töreninde ilk konuşmayı yapan Efe Mandıracı, çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini belirterek "Galatasaray'da oynayacak olmaktan çok mutluyum. Bu imzayla hayallerimize bir adım daha yaklaşacağız. Elimizden gelenin en iyisin yapacağımızdan taraftarımızın şüphesi olmasın. Heyecanlıyım, benim için çok duygusal bir imza olacak. Bütün çocukluğumda hayalini kurduğum formayı giyeceğim. Umarım Galatasaray'a yaraşır bir şekilde bütün sezonumuzu kupalarla tamamlarız." diye konuştu.

Fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğini söyleyen Efe Mandıracı, "İtalya'dan döndükten sonra rahatsızlık yaşadım. Şu an iyi durumdayım. Fiziksel problemlerim var ama kulüp ve milli takım doktorlarıyla beraber çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Milli takımdan davet geldikten sonra her zaman oradayız. İtalya'da Avrupa şampiyonu olmak gibi bir hayalim vardı. Bunu gerçekleştirdim. Şimdi taraftarı olduğum kulüpte kupalar kazanma hayalim var. Bir hayalimi daha gerçekleştirmek için buraya geldim." ifadelerini kullandı.