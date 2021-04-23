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Spor Demba Banın ayrılığıyla ilgili flaş iddia "Oruç tuttuğu için tartıştılar"
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Demba Ba'nın ayrılığıyla ilgili flaş iddia: "Oruç tuttuğu için tartıştılar"

Başakşehir'de sözleşmesi feshedilen Demba Ba'nın ayrılışıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Aykut Kocaman ile oruç konusunda tartışma yaşadığı öne sürülen Senegalli futbolcuyla bu sebeple yolların ayrıldığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Demba Banın ayrılığıyla ilgili flaş iddia: Oruç tuttuğu için tartıştılar
Demba Ba Başakşehir'in tarihi şampiyonluğunda büyük katkı sağlamıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmayan Demba Ba'nın 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe maçından önce Demba Ba’nın kadroda bulunmamasına teknik direktör Aykut Kocaman, “Bu bir tercih” diyerek cevap verdi.

Sözleşmesinin feshinden sonra sosyal medya hesabında ağzına fermuar çekilmiş bir insan fotoğrafı paylaşan tecrübeli golcü, ayrılığıyla ilgili ilk mesajını buradan verdi. Hemen herkes bunun "Ayrılık konusunda konuşmayacağım" anlamına geldiğini düşünmüştü ancak işin aslının başka olduğu iddia edildi.

Sözleşmesinin feshinden sonra Demba Ba'nın kullandığı kapak fotoğrafı
Sözleşmesinin feshinden sonra Demba Ba'nın kullandığı kapak fotoğrafı

Oruç tartışması

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Demba Ba, Fenerbahçe maçından önce Kocaman’la oruç konusunda tartıştı. Orucunu asla bırakmayacağını belirten Senegalli futbolcunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği kaydedildi.

  • Ba, daha sonra sosyal medya hesabındaki fotoğrafı kaldırıp yerine Kur'an-ı Kerim'den, "Allah herkesin kalbinde ne olduğunu bilir" ayetini paylaşmıştı.

Demba Ba'nın yeni fotoğrafı.
Demba Ba'nın yeni fotoğrafı.


"Umarım Demba Ba konuşur"


Demba Ba’nın Türkiye’ye gelişinde büyük rol oynayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de dün yaptığı açıklamalarda “Demba Ba’yı iyi tanırım. Onurlu ve gururlu bir futbolcu. Fenerbahçe maçında oynamamasını garipsedim. Eğer bir şey varsa umarım Demba Ba çıkar açıklama yapar” ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba açıklaması: "Çok şaşırdım"
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Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba açıklaması: "Çok şaşırdım"

Kocaman’la tek 90 dakika

Demba Ba, Aykut Kocaman göreve geldikten sonra 11 maçta sadece 403 dakika forma giydi. Senegalli 11 maçta 90 dakikayı sadece bir kere çıkarırken, bir kerede 80’de oyundan alındı.

Kocaman kararı için, "Tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum" açıklaması yaptı.

Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?
OYNAT 00:21
Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?
PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunmasının ardından Demba Ba hakeme tepki göstererek, 'Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?' dedi.


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