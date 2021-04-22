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Spor Ahmet Nur Çebiden Demba Ba açıklaması "Çok şaşırdım"
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Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba açıklaması: "Çok şaşırdım"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk mesajı verirken takımla ilgili oluşturulan olumsuz algıya tepki gösterdi. Çebi, "6 puan geride olanların şampiyonluk şansları konuşulurken, en yakın rakibinden 3 puan önde olan bizim neden gündeme getirilmiyor. Kimse şüphe duymasın, şampiyon yine biz olacağız" ifadelerini kullandı. Takımda kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal'ın durumuyla ilgili de konuşan Çebi, "İkisini de takımımıza kazandırmak istiyoruz. Netleşen, nokta koyduğumuz görüşme yok. Oyuncuların hepsi kalmak istiyor. Aboubakar da kalmak istiyor" dedi. Başkan Çebi ayrıca, Başakşehir'de Demba Ba'nın Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmaması ve ardından sözleşmesinin feshedilmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebiden Demba Ba açıklaması: Çok şaşırdım
Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çebi'nin Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar şöyle;

"Şampiyon yine biz olacağız"

  • "Son 2 iki haftada yaşadığımız puan kayıpları sonrasında kamuoyunda şampiyon olamayacağımız yönündeki algının art niyetli olduğunu düşünüyoruz. 6 puan geride olanların şampiyonluk şansları konuşulurken, en yakın rakibinden 3 puan önde olan bizim neden gündeme getirilmiyor. Kimse şüphe duymasın, şampiyon yine biz olacağız."

"Şerefli şampiyonlukları kovalayan bir ekibiz"

  • "Ben ve arkadaşlarım, şerefli şampiyonlukları kovalayan bir ekibiz. Bu vizyonumuzdan, bu kafa yapımızdan, bu ahlaki yapımızdan asla geri durmayacağız. Çok konuşarak başarılı olunmuyor. Bizim az konuşmamız, iş yapmadığımız anlamına gelmez. Biz gereken her şeyi yapıyoruz, Beşiktaş'ın hakkını savunuyoruz.”

"Camiamız bunları kâle almasın"

  • "Özellikle medyada bazı yorumcuların yapmış oldukları, 'Beşiktaş kötü oynuyor, şampiyonluğu eliyle verdi' algılarından vazgeçmelerini talep ediyorum. Camiamıza zarar vermek için istiyorlar. Bunların arkasında başka hesap kitap var. Camiamız bunları kâle almasın."


"Rakiplerimiz de o takımlarla oynarken puan kaybedecektir

  • "Bizler inandık. Tüm camiamızın buna inanmasını istiyorum. En ufak tereddütleri olmasın. Bu senenin şampiyonu, 13. sıradayken Beşiktaş diyordum, lideriz yine Beşiktaş diyorum. Benim görüşüm değişmedi. Şampiyon biziz. Puan kaybettiğimiz takımlar düşme hattındaydı. Aynı takımların rakiplerimize karşı da müthiş oynayacağını düşünüyorum. Rakiplerimiz de o takımlarla oynarken puan kaybedecektir. Bu benim hesaba kattığım bir durum."

"6 hafta sonra bunu söyletmeyi biliri"

  • "3 puan önde başka takım olsa şampiyon ilan etmişlerdi. Biz 3 puan öndeyiz, şampiyon demeye diller varmıyor. 6 hafta sonra bunu söyletmeyi biliriz."

"İyiyse iyi, kötüyse kötü' deriz"

  • "TFF ve MHK'nın bir takımı şampiyon yapmak için çalıştığına inanmıyorum. Biz hakem iyi yönettiyse iyi, kötü yönettiyse kötü deriz."

Ba'nın Başakşehir'le sözleşmesinin feshedilmesi

  • "Demba Ba iyi tanıdığım, Türkiye'ye transferinde emeği olan biriyim. Demba Ba onurlu ve gururlu bir futbolcudur. Dünkü olay beni şaşırtmıştır. Bir şey varsa Demba Ba fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. İlginç bir durum."

Sözleşmesi feshedilen Demba Ba'nın yeni kapak fotoğrafı.
Sözleşmesi feshedilen Demba Ba'nın yeni kapak fotoğrafı.

Başakşehir Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti
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Başakşehir Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

"Aboubakar'ın opsiyon hakkı Beşiktaş'a aittir"

  • "Vincent Aboubakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan bir tanesi... Aboubakar'ın kontratını ben yaptım. O bizim futbolcumuzdur. Önümüzdeki sene de bizimle birlikte futbol oynayama devam edecektir. Opsiyon hakkı Beşiktaş'a aittir. Hakkı yenirse telafi edecek bir başkanım. Bu sene bize katkısı çok yüksektir. Top oynamak istememesi gibi bir durum olmamıştır. Beşiktaş isterse Aboubakar burada seneye top oynamaya devam edecektir. Beşiktaş Aboubakar olmadan da şampiyon olabilir."

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Ödem tespit edildi
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Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Ödem tespit edildi

"Herkes haddini bilsin!"

  • "Beşiktaş şampiyonluğa giderken futbolcularıyla ilgili oynanan oyunlardan vazgeçsinler. Tepkimiz çok sert olabilir, hiç umulmadığı kadar sert olabiliriz bu konuda tavizimiz olmaz. Herkes haddini bilsin!"

Rosier ve Ghezzal açıklaması

  • "İkisini de takımımıza kazandırmak istiyoruz. Netleşen, nokta koyduğumuz görüşme yok. Oyuncuların hepsi kalmak istiyor. Aboubakar da kalmak istiyor."

Ghezzal ve Rosier performanslarıyla Beşiktaş'ın liderliğine önemli katkı sağladı.
Ghezzal ve Rosier performanslarıyla Beşiktaş'ın liderliğine önemli katkı sağladı.

"Cenk'e kapımız açık"

  • "Cenk Tosun sanırım önümüzdeki sezonun devre arasına kadar kendisini anca toplayacaktır. Everton Kulübü'nün ne düşündüğünü bilmiyorum ama Cenk ne zaman bize gelmek istese kapımız ona her zaman açık olacaktır."
Atiba esprisi
  • "Atiba'yı herhalde genel kurul üyesi yapacağız. Belki başkan da olur. Başkanlık için sadece onu rakip görüyorum."

"Larin'e teklif geliyor"

  • "Cyle Larin çok sevdiğim bir oyuncu. Çok saygılı bir çocuk. Bu seneden önce neredeyse üstüne para verip kiralamışız. Larin'e teklif geliyor, gelecektir. Başkalarına da gelecektir. Sezon bitene kadar her futbolcum için gelen bir talebe cevap vermem."
Larin bu sezon Süper Lig'de 15 gol attı.
Larin bu sezon Süper Lig'de 15 gol attı.

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Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba açıklaması:
Spor

Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba açıklaması: "Çok şaşırdım"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk mesajı verirken takımla ilgili oluşturulan olumsuz algıya tepki gösterdi. Çebi, "6 puan geride olanların şampiyonluk şansları konuşulurken, en yakın rakibinden 3 puan önde olan bizim neden gündeme getirilmiyor. Kimse şüphe duymasın, şampiyon yine biz olacağız" ifadelerini kullandı. Takımda kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal'ın durumuyla ilgili de konuşan Çebi, "İkisini de takımımıza kazandırmak istiyoruz. Netleşen, nokta koyduğumuz görüşme yok. Oyuncuların hepsi kalmak istiyor. Aboubakar da kalmak istiyor" dedi. Başkan Çebi ayrıca, Başakşehir'de Demba Ba'nın Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmaması ve ardından sözleşmesinin feshedilmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

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