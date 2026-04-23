Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbi öncesi "tweet savaşı": Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay yanıt

15:33 23/04/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe'nin paylaşımına Galatasaray'dan yanıt gecikmedi
Dursun Özbek'in TFF resti sonrası başlayan gerilim, kulüplerin resmi hesaplarına taşındı. Fenerbahçe'nin "Sıra bu maçta mı?" sorusuna, Galatasaray "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız?" diyerek karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbi öncesi tansiyon yükseldi. MHK'nin dev maça Yasin Kol'u atamasının ardından, sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise Galatasaray'a yanıt verilerek, "Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma Sakın ha… Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’… Sıra bu maçta mı?" açıklaması yapılmıştı.

GALATASARAY'DAN YANIT GELDİ

Sarı lacivertlilerin bu paylaşımını alıntılayan Galatasaray'ın sosyal medya hesabı ise ezeli rakibine
"Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi…"
yanıtını verdi.


#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig
#derbi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
