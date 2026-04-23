Derbi öncesi "tweet savaşı": Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay yanıt

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbi öncesi tansiyon yükseldi. MHK'nin dev maça Yasin Kol'u atamasının ardından, sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise Galatasaray'a yanıt verilerek, "Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma Sakın ha… Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’… Sıra bu maçta mı?" açıklaması yapılmıştı.