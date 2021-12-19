Derbide tartışma çıkaran penaltı pozisyonu

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan derbi maçının 11. dakikasında ceza sahası içinde Larin'in eline çarpan topun ardından hakem Fırat Aydunus beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın giden pozisyondan aksi bir sonuç çıkmayınca tartışmalı bir penaltı kararı çıktı.

" Penaltı yanlış karar"

FIFA Kokartlı eski kadın Süper Lig yardımcı hakemi Seçim Demirel twitter hesabından bir gönderi paylaşarak "Eğer penaltı elle oynama için çalındıysa, kol doğal pozisyonda elle oynama yok penaltı yanlış karar. Eğer itmeden dolayı penaltıysa FB ceza alanında Larin’nin itildiği pozisyon da penaltı olmalıydı. Kısacası neye çalındığını anlamadım ama her iki pozisyonda da devam olmalıydı" ifadelerini yazdı.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcu Nihat Kahveci ise paylaştığı tweette "Bu ele çarpma konusunu hangisi penaltı yada değil anlamak zor" dedi.

Eğer penaltı elle oynama için çalındıysa , kol doğal pozisyonda elle oynama yok penaltı yanlış karar.

Eğer itmeden dolayı penaltıysa FB ceza alanında Larin’nin itildiği pozisyon da penaltı olmalıydı

Kısacası neye çalındığını anlamadım ama her iki pozisyonda da devam olmalıydı — seçim Demirel (@secimdemirel) December 19, 2021