Spor Derbide tartışma çıkaran penaltı pozisyonu
FUTBOL FUTBOL

Derbide tartışma çıkaran penaltı pozisyonu

FİFA Kokartlı eski kadın Süper Lig yardımcı hakemi Seçim Demirel derbide verilen penaltı kararının yanlış olduğunu söyledi. Eski Beşiktaşlı futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci ise "Bu ele çarpma konusunu hangisi penaltı yada değil anlamak zor" şeklinde bir tweet paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbide tartışma çıkaran penaltı pozisyonu
Derbiyi Fırat Aydunus yönetti

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan derbi maçının 11. dakikasında ceza sahası içinde Larin'in eline çarpan topun ardından hakem Fırat Aydunus beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın giden pozisyondan aksi bir sonuç çıkmayınca tartışmalı bir penaltı kararı çıktı.

" Penaltı yanlış karar"

FIFA Kokartlı eski kadın Süper Lig yardımcı hakemi Seçim Demirel twitter hesabından bir gönderi paylaşarak "Eğer penaltı elle oynama için çalındıysa, kol doğal pozisyonda elle oynama yok penaltı yanlış karar. Eğer itmeden dolayı penaltıysa FB ceza alanında Larin’nin itildiği pozisyon da penaltı olmalıydı. Kısacası neye çalındığını anlamadım ama her iki pozisyonda da devam olmalıydı" ifadelerini yazdı.

  • Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcu Nihat Kahveci ise paylaştığı tweette "Bu ele çarpma konusunu hangisi penaltı yada değil anlamak zor" dedi.
Derbide 4 gol var

Derbide 4 gol var

​Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

24 ilçede okullar tatil edildi.
Vaka sayısında dikkat çeken düşüş

​Türkiye'nin 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu.

Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklaması.

TOGG ile ilgili önemli detay.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.