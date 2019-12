Devler Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Devler Ligi'nde eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da hazır bulunduğu kurada İngiltere'den 4, İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya'dan 3 ve Fransa'dan 2 takım yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle

Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Münih

Olympique Lyon-Juventus

Tottenham-Leipzig

Napoli-Barcelona

Son 16 Turu'nda ilk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek. Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.