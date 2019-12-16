UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Devler Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Real Madrid-Manchester City eşleşmesi dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

Devler Ligi'nde eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da hazır bulunduğu kurada İngiltere'den 4, İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya'dan 3 ve Fransa'dan 2 takım yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle

  • Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain
  • Real Madrid-Manchester City
  • Atalanta-Valencia
  • Atletico Madrid-Liverpool
  • Chelsea-Bayern Münih
  • Olympique Lyon-Juventus
  • Tottenham-Leipzig
  • Napoli-Barcelona

Son 16 Turu'nda ilk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek. Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Hırvatistan'da İstiklal Marşı'na saygısızlık
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.