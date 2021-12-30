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Devre arasının dikkat çeken transferi tribünden yeni takımını izledi

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi başlamak üzere. Takımlar yeni transferlerini açıklamaya başlarken Kayserispor dikkat çeken bir hamle yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Devre arasının dikkat çeken transferi tribünden yeni takımını izledi
Bertolacci yeni takımı Kayserispor'un maçını tribünden takip etti.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un prensipte anlaştığı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, sarı kırmızılı takımın 68 Aksaray Belediyespor ile oynadığı Türkiye Kupası 5'inci tur maçını tribünden izledi.

Yukatel Kayserispor'un ara transfer döneminde anlaştığı ilk isim olan Andrea Bertolacci, bugün Kayseri'ye geldi.

İtalyan futbolcu Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor maçını tribünden izledi. Kayserispor'un kısa sürede Bertolacci ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • Bertolacci, geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Karagümrük'e bedelsiz olarak imza atmıştı. İtalyan orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 15 lig maçında 7 gol attı 1 de asist yaptı.
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