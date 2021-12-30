Devre arasının dikkat çeken transferi tribünden yeni takımını izledi

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi

Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanı, Trabzonspor-İstanbul Başakşehir FK karşılaşması öncesinde Medical Park Stadyumu'nda yayınlandı. Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün de rol aldığı filme büyük ilgi gösteren taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratı attı.



Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanı, dün akşam Medical Park Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor - İstanbul Başakşehir karşılaşması öncesinde gösterildi. Filmin fragmanını dev ekranlardan izleyen taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratı attı.



Eren Bülbül'ün doğum gününde, 1 Ocak 2022'de beyaz perdeye taşınacak olan film, Türkiye'de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda vizyona girecek.





