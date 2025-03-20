Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda final oynadıklarını hatırlatan Ercan, "Bu kez Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu getireceğimizi umut ediyoruz. Her kamp dönemi takımımız için ayrı bir aşama. Her kamp üstüne koya koya gidiyoruz. Bir önceki kampta eksik olan yönlerimizi tamamlayıp diğer kampta eksikleri tamamlayıp devam ediyoruz. Özel çocuklar eskiden evlerden çok çıkmıyordu. Gittiğimiz şehirlerde çocuklarımız çok güzel karşılanıyor. Böyle şeyler hem bizim hem de çocukların motivasyonunu artırıyor." diye konuştu.