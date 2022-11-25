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Dünya Kupası'nda günün programı: 25 Kasım Cuma

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ilk grup maçları tamamlandı. Bugün itibarıyla gruplardaki ikinci karşılaşmalar oynanmaya başlayacak. Peki Dünya Kupası'nda günün programında ne var? 25 Kasım Cuma günü Dünya Kupası fikstürünü haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasında günün programı: 25 Kasım Cuma Galler-İran, Katar-Senegal, Hollanda-Ekvador, İngiltere-ABD
Dünya Kupası'nda şölen devam ediyor.

2022 Dünya Kupası'nda ilk grup maçları tamamlandı ve sürpriz sonuçlar da geldi. Bugün itibarıyla Dünya Kupası'nda ikinci maçlar başlayacak.

Dünya Kupası'nda günün programı: 25 Kasım Cuma

İşte Katar 2022 Dünya Kupası'nda günün fikstürü;

Galler-İran maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

  • Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İran karşı karşıya gelecek. Saat 13.00'de başlayacak olan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ahmad Bin Ali Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Guatemalı hakem Escobar Toca yönetecek.

Katar-Senegal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

  • A Grubu'ndaki maçta Katar ile Senegal karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Al Thumama Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu yönetecek.

Hollanda-Ekvador maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

  • Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Hollanda ile Ekvador ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Khalifa Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Cezayirli hakem Mustafa Ghorbal yönetecek.

İngiltere-ABD maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

  • Günün son maçında B Grubu'nda İngiltere ile ABD mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Al Bayt Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada Venezuellalı hakem Valenzuela Saez görev yapacak.

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