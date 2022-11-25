2022 Dünya Kupası'nda ilk grup maçları tamamlandı ve sürpriz sonuçlar da geldi. Bugün itibarıyla Dünya Kupası'nda ikinci maçlar başlayacak.
Dünya Kupası'nda günün programı: 25 Kasım Cuma
İşte Katar 2022 Dünya Kupası'nda günün fikstürü;
Galler-İran maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
- Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İran karşı karşıya gelecek. Saat 13.00'de başlayacak olan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ahmad Bin Ali Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Guatemalı hakem Escobar Toca yönetecek.
Katar-Senegal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
- A Grubu'ndaki maçta Katar ile Senegal karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Al Thumama Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu yönetecek.
Hollanda-Ekvador maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Hollanda ile Ekvador ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Khalifa Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Cezayirli hakem Mustafa Ghorbal yönetecek.
İngiltere-ABD maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- Günün son maçında B Grubu'nda İngiltere ile ABD mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Al Bayt Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada Venezuellalı hakem Valenzuela Saez görev yapacak.