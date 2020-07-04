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Dünyanın konuştuğu transfer iddiası: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı takımda oynayacak

Dünyanın konuştuğu transfer iddiası: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı takımda oynayacak

Futbolseverleri heyecanlandıran bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yıllardır Barcelona'da forma giyen ve başka bir takımda oynamayan Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılabileceği konuşuluyor. Bu iddiayı ilginç kılan detaylardan biri de Messi'nin en büyük rakibi olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ile aynı takımda oynama ihtimali. Avrupa basını iki oyuncunun kariyerlerinin son döneminde aynı takım için ter dökebileceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Messi ve Ronaldo'nun aynı takımda oynama ihtimali futbolseverleri heyecanlandırdı.

Messi ve Ronaldo'nun aynı takımda oynama ihtimali futbolseverleri heyecanlandırdı.

Barcelona ile sezonu istemediği bir noktada tamamlamak üzere olan Lionel Messi, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Avrupa basınında sıklıkla konuşulan bu transfer iddiasının perde arkasında çok daha büyük bir hikaye var. Dün İngiliz basınının 'Messi, Manchester City'e transfer olabilir' iddiasının ardından bugün de Arjantinli oyuncunun Cristiano Ronaldo ile aynı takımda oynayabileceği yönünde haberler yazılmaya başlandı.

Messi ve Ronaldo hangi takımda oynayacaklar?

Barcelona ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi'nin takımda kalmak ya da ayrılmaya dair açıklama yapmaması da kafaları karıştırıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un yöneticilerinin Messi'nin Barcelona'daki durumunu yakından takip ettiği ve yıldız ismin ayrılık noktasına gelmesi halinde transfer için devreye gireceği belirtiliyor.

Yıllardır rekabet halinde olan Messi ve Ronaldo'nun aynı takımda olması için çaba sarf edecek olan Juventus'un bir futbol hayalini gerçeğe dönüştürmek istediği aktarılıyor.

Lionel Messi'nin Juventus formalı fotoğrafları sosyal medyadan bu şekilde paylaşıldı ve futbolseverler arasında büyük heyecana sebep oldu.
Lionel Messi'nin Juventus formalı fotoğrafları sosyal medyadan bu şekilde paylaşıldı ve futbolseverler arasında büyük heyecana sebep oldu.

Cristiano Ronaldo kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

  • Cristiano Ronaldo 5 Şubat 1985'te Portekiz'de doğdu. Forvet pozisyonunda görev alan yıldız futbolcu İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynuyor. Cristiano Ronaldo ayrıca Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor. Portekizli futbolcunun Juventus'la sözleşmesi 2022'de bitiyor.

Lionel Messi kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

  • Lionel Andrés "Leo" Messi 24 Haziran 1987'de Rosario'da doğdu. Arjantinli futbolcu Barcelona'da forma giyiyor. Forvet ile ofansif orta saha bölgelerinde oynuyor. Aktif futbol oynayan isimler arasında en iyilerden biri olarak kabul ediliyor. 21 yaşındayken, Ballon d'Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerini alma başarısı gösterdi. Yeteneği ve oyun tarzı sıkça benzetilen ve kıyaslanan Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, Messi'yi "halef"i olarak göstermiştir.

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