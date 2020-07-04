Dünyanın konuştuğu transfer iddiası: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı takımda oynayacak

Barcelona ile sezonu istemediği bir noktada tamamlamak üzere olan Lionel Messi, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Avrupa basınında sıklıkla konuşulan bu transfer iddiasının perde arkasında çok daha büyük bir hikaye var. Dün İngiliz basınının 'Messi, Manchester City'e transfer olabilir' iddiasının ardından bugün de Arjantinli oyuncunun Cristiano Ronaldo ile aynı takımda oynayabileceği yönünde haberler yazılmaya başlandı.

Messi ve Ronaldo hangi takımda oynayacaklar?

Barcelona ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi'nin takımda kalmak ya da ayrılmaya dair açıklama yapmaması da kafaları karıştırıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un yöneticilerinin Messi'nin Barcelona'daki durumunu yakından takip ettiği ve yıldız ismin ayrılık noktasına gelmesi halinde transfer için devreye gireceği belirtiliyor.

Yıllardır rekabet halinde olan Messi ve Ronaldo'nun aynı takımda olması için çaba sarf edecek olan Juventus'un bir futbol hayalini gerçeğe dönüştürmek istediği aktarılıyor.

Cristiano Ronaldo kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Cristiano Ronaldo 5 Şubat 1985'te Portekiz'de doğdu. Forvet pozisyonunda görev alan yıldız futbolcu İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynuyor. Cristiano Ronaldo ayrıca Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor. Portekizli futbolcunun Juventus'la sözleşmesi 2022'de bitiyor.

Lionel Messi kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Lionel Andrés "Leo" Messi 24 Haziran 1987'de Rosario'da doğdu. Arjantinli futbolcu Barcelona'da forma giyiyor. Forvet ile ofansif orta saha bölgelerinde oynuyor. Aktif futbol oynayan isimler arasında en iyilerden biri olarak kabul ediliyor. 21 yaşındayken, Ballon d'Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerini alma başarısı gösterdi. Yeteneği ve oyun tarzı sıkça benzetilen ve kıyaslanan Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, Messi'yi "halef"i olarak göstermiştir.

00:13 dk 16 Eylül 2018 Diğer Ronaldo Juventus formasıyla ilk golünü attı Cristiano Ronaldo, Juventus'un Sassuolo'yu konuk ettiği maçın 50. dakikasında attığı golle siyah beyazlı formayla resmi maçlardaki ilk sayısına da ulaşmış oldu.