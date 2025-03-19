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Eczacıbaşı Dynavit derbiye ev sahipliği yapacak

Eczacıbaşı Dynavit derbiye ev sahipliği yapacak

14:3119/03/2025, Çarşamba
IHA
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Hande Baladın
Hande Baladın

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında yarın V. Bank’ı konuk edecek.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında V. Bank ile kozlarını paylaşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka yarın saat 20.00’da başlayacak.


Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan milli smaçör Hande Baladın, "Kendi evimizde lig etabının son maçına kazanmak için çıkıp, normal sezonu en iyi şekilde bitirmek için mücadele edeceğiz. Derbinin her iki takım için de büyük önem taşıdığının farkındayız, bu maç sadece ligdeki konumumuz için değil, bizler için play-off etabı öncesinde de iyi bir prova olacak. Sahaya çıktığımızda seyircimizi de arkamıza alıp, iyi bir takım oyunu ve ruhu ile galip gelen taraf olmak istiyoruz. Biz Eczacıbaşı Dynavit olarak mücadelemizi son topa kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

#Eczacıbaşı Dynavit
#Vodafone Sultanlar Ligi
#Hande Baladın

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