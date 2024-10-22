Elfsborg İstanbul'da çalışmalarını tamamladı

Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Elfsborg'ta teknik direktör Oscar Hiljemark ile futbolcu Johan Larsson basın toplantısı düzenledi. Çok zor bir maç olacağını vurgulayan Hiljemark, "Bireysel ve kolektif olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.