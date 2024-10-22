Elfsborg İstanbul'da çalışmalarını tamamladı

İsveç ekibi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İsveç temsilcisi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
RAMS Park'taki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Isınma hareketleriyle başlayan pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, Galatasaray maçının taktik çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.
Elfsborg, yarın saat 17.30'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak.