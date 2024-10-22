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Elfsborg İstanbul'da çalışmalarını tamamladı

Elfsborg İstanbul'da çalışmalarını tamamladı

19:5722/10/2024, Salı
AA
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Elfsborg
Elfsborg

İsveç ekibi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İsveç temsilcisi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


RAMS Park'taki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, Galatasaray maçının taktik çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

Elfsborg, yarın saat 17.30'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak.







#Elfsborg
#UEFA Avrupa Ligi
#Galatasaray

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