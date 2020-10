Emre Belözoğlu Fenerbahçe tarihine geçti

Yeni sezon için takımda büyük bir değişikliği giden Fenerbahçe, transfer dönemini en başarılı kapatan kulüp oldu. Nokta transferler için büyük çaba sarf eden sarı-lacivertli kulüpte, Başkan Ali Koç ile kurmayları yoğun mesai harcadı. Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 14 isimle ise yollar ayrıldı.

Emre Belözoğlu tarihe geçti

Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, kulüpteki yeni görevi ile tarihe geçti. Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, transfer sürecinde büyük çaba sarf etti. Takıma dahil olması planlanan oyuncular ile birebir iletişime geçen Belözoğlu, 18 yeni oyuncunun takıma katılmasında etkin rol üstlendi. Özellikle taraftarlar tarafından 'Alo ben Emre abin' sloganı, oldukça fazla beğenildi ve sosyal medyada gündem oldu.

En son 1993-94 sezonunda 17 oyuncu ile en çok transferi yapan kulüp olan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda kendi rekorunu egale etti. Yapılan transferlerle sportif direktör Emre Belözoğlu da yeni göreviyle tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin Perotti transferi yıldız ismin ortada kalmasına sebep oldu Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin transfer işlemleri uzayınca Roma Kulübü, kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu eski oyuncusu Stephan El Shaarawy'i alamadı.İtalyan yıldız, geçtiğimiz sene Çin'e transfer olmuştu. Shanghai'de mutsuz olan yıldız oyuncu Roma'ya geri dönmek istediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Perotti'nin evraklarındaki sıkıntılar sebebiyle UEFA ile FFP konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Roma, bu transferi gerçekleştiremedi.Stephan El Shaarawy transferi gerçekleşmeyince Instagram'dan yaşadığı üzüntüyü paylaştı;Roma Kulübü, Perotti'nin Fenerbahçe'ye transferi uzayınca El Shaarawy'i kadrosuna katamadı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı pic.twitter.com/4N33xUBvji— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 5, 2020

Vedat Muriqi transferi rahatlattı

Sarı-lacivertli ekipten İtalya'nın Lazio ekibine giden Vedat Muriç, transferde sarı-lacivertli kulübün elini rahatlattı. Kosovalı golcü futbolcu, 17.5 milyon Euro bonservis 2.5 milyon Euro bonus karşılığında Lazio'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'de gelen oyuncular

"Diego Perotti, Dimitrios Pelkas, Kemal Ademi, Papis Cisse, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, İsmail Yüksek, Barış Sungur."

Fenerbahçe'de giden oyuncular

"Deniz Türüç, Murat Sağlam, Michael Frey, Vedat Muriç, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoglu, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Erten Ersu, Mehmet Ekici, Mauricio Isla, Zanka.