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Emre Belözoğlu Fenerbahçe tarihine geçti: Fenerbahçe'de gelen ve giden oyuncular kimler?

Emre Belözoğlu Fenerbahçe tarihine geçti

Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girerken 14 oyuncusu ile yollarını ayırıp 18 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde göreve başlayan ve transferlerle ilgilenen Emre Belözoğlu, kulüp tarihine geçti. Fenerbahçe'de gelen oyuncular ve Fenerbahçe'de giden oyuncular kimler?

Haber Merkezi DHA
Emre Belözoğlu futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapmaya başlasa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Emre Belözoğlu futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapmaya başlasa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni sezon için takımda büyük bir değişikliği giden Fenerbahçe, transfer dönemini en başarılı kapatan kulüp oldu. Nokta transferler için büyük çaba sarf eden sarı-lacivertli kulüpte, Başkan Ali Koç ile kurmayları yoğun mesai harcadı. Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 14 isimle ise yollar ayrıldı.

Emre Belözoğlu tarihe geçti

Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, kulüpteki yeni görevi ile tarihe geçti. Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, transfer sürecinde büyük çaba sarf etti. Takıma dahil olması planlanan oyuncular ile birebir iletişime geçen Belözoğlu, 18 yeni oyuncunun takıma katılmasında etkin rol üstlendi. Özellikle taraftarlar tarafından 'Alo ben Emre abin' sloganı, oldukça fazla beğenildi ve sosyal medyada gündem oldu.

En son 1993-94 sezonunda 17 oyuncu ile en çok transferi yapan kulüp olan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda kendi rekorunu egale etti. Yapılan transferlerle sportif direktör Emre Belözoğlu da yeni göreviyle tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin Perotti transferi yıldız ismin ortada kalmasına sebep oldu
Fenerbahçe'nin Perotti transferi yıldız ismin ortada kalmasına sebep oldu

Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin transfer işlemleri uzayınca Roma Kulübü, kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu eski oyuncusu Stephan El Shaarawy'i alamadı.İtalyan yıldız, geçtiğimiz sene Çin'e transfer olmuştu. Shanghai'de mutsuz olan yıldız oyuncu Roma'ya geri dönmek istediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Perotti'nin evraklarındaki sıkıntılar sebebiyle UEFA ile FFP konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Roma, bu transferi gerçekleştiremedi.Stephan El Shaarawy transferi gerçekleşmeyince Instagram'dan yaşadığı üzüntüyü paylaştı;Roma Kulübü, Perotti&#39;nin Fenerbahçe&#39;ye transferi uzayınca El Shaarawy&#39;i kadrosuna katamadı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı pic.twitter.com/4N33xUBvji&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 5, 2020

Vedat Muriqi transferi rahatlattı

Sarı-lacivertli ekipten İtalya'nın Lazio ekibine giden Vedat Muriç, transferde sarı-lacivertli kulübün elini rahatlattı. Kosovalı golcü futbolcu, 17.5 milyon Euro bonservis 2.5 milyon Euro bonus karşılığında Lazio'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'de gelen oyuncular

  • "Diego Perotti, Dimitrios Pelkas, Kemal Ademi, Papis Cisse, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, İsmail Yüksek, Barış Sungur."

Fenerbahçe'de giden oyuncular

  • "Deniz Türüç, Murat Sağlam, Michael Frey, Vedat Muriç, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoglu, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Erten Ersu, Mehmet Ekici, Mauricio Isla, Zanka.

Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Emre Belözoğlu detayı
Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Emre Belözoğlu detayı

12 sene boyunca Fenerbahçe'de de oynayan 39 yaşındaki Selçuk Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı. Şahin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, futbolcu olmak için bütün engelleri aşarak hayallerine kavuştuğunu belirterek, "Benim için rüya gibi geçen tam 22 sene. Her güzel şeyin bir sonu var ve ben de her anını dolu dolu yaşadığım çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım bir kariyerin sonuna gelmiş oldum. Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibarıyla profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum" ifadelerini kullandı."Yeni serüvende görüşmek üzere"Selçuk Şahin yaptığı açıklamanın son kısmında, taraftarlarda merak uyandırdı. "Yeni bir serüven" cümlesini kullanan Şahin, "Bu uzun serüvende istemeden kırdığım, üzdüğüm birileri varsa hakkınızı helal edin. Her son bir başlangıçtır. Başka bir serüvende tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın" dedi.Selçuk Şahin aktif futbolculuk hayatını sonlandırdıFenerbahçe'ye geri dönüyor iddiasıFenerbahçe'de Emre Belözoğlu geçtiğimiz sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmış ve sarı-lacivertli kulüpte görev almaya başlamıştı. Her ne kadar resmi açıklama yapılmasa da Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirildiği ve transferlerde sorumlu olduğu öğrenilmişti.Futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk Şahin'in Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacağı iddia edildi. 39 yaşındaki Şahin, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maç öncesinde, sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etmişti. Galeri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu aktif futbolculuk kariyerini gol atarak sonlandırdı

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