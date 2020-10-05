Fenerbahçe'nin Perotti transferi yıldız ismin ortada kalmasına sebep oldu

Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin transfer işlemleri uzayınca Roma Kulübü, kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu eski oyuncusu Stephan El Shaarawy'i alamadı.
İtalyan yıldız, geçtiğimiz sene Çin'e transfer olmuştu. Shanghai'de mutsuz olan yıldız oyuncu Roma'ya geri dönmek istediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Perotti'nin evraklarındaki sıkıntılar sebebiyle UEFA ile FFP konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Roma, bu transferi gerçekleştiremedi.
Stephan El Shaarawy transferi gerçekleşmeyince Instagram'dan yaşadığı üzüntüyü paylaştı;
Roma Kulübü, Perotti'nin Fenerbahçe'ye transferi uzayınca El Shaarawy'i kadrosuna katamadı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı pic.twitter.com/4N33xUBvji
Roma Kulübü, Perotti'nin Fenerbahçe'ye transferi uzayınca El Shaarawy'i kadrosuna katamadı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı pic.twitter.com/4N33xUBvji— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 5, 2020
Yorum