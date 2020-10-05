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Fenerbahçe'nin Perotti transferi yıldız ismin ortada kalmasına sebep oldu

Fenerbahçe'de transferin son gününde kadroya katılan Diego Perotti ile ilgili ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Transfer işlemeleri uzayan Perotti'nin imzası gecikince yıldız bir futbolcunun transferi gerçekleşmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Perotti, transferin son gününde Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

Diego Perotti, transferin son gününde Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin transfer işlemleri uzayınca Roma Kulübü, kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu eski oyuncusu Stephan El Shaarawy'i alamadı.

İtalyan yıldız, geçtiğimiz sene Çin'e transfer olmuştu. Shanghai'de mutsuz olan yıldız oyuncu Roma'ya geri dönmek istediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Perotti'nin evraklarındaki sıkıntılar sebebiyle UEFA ile FFP konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Roma, bu transferi gerçekleştiremedi.

Stephan El Shaarawy transferi gerçekleşmeyince Instagram'dan yaşadığı üzüntüyü paylaştı;


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