Emre Belözoğlu: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelen Başakşehir, 84. dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Emre Belözoğlu ise, iyi bir mücadele sergilediklerini ancak son dakika golüyle mağlubiyetin önüne geçemediklerini söyledi.

Belözoğlu açıklamalarının tamamında, "Karşınızda güçlü bir camia, güçlü bir oyuncu grubundan oluşan tecrübeli teknik direktör var. İki takım da hamlelerini yaptı. Fenerbahçe karşılığını aldı, biz alamadık. Üzgünüz. Oyunda memnun olduğum, memnun olmadığım anlar da var. Hedeflerimiz var. En önemlilerinden biri de UECL'de son 16'ya kalmak ve orada nereye kadar gidebileceğimizi görmek." ifadelerine yer verdi.