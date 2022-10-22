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Emre Belözoğlu: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 84. dakikada kalesinde gördüğü gol sonucu 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından konuşan konuk ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu ise, "Son dakikada yediğimiz golle birlikte kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu: Kaybettiğimiz için üzgünüz
​Emre Belözoğlu

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelen Başakşehir, 84. dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Emre Belözoğlu ise, iyi bir mücadele sergilediklerini ancak son dakika golüyle mağlubiyetin önüne geçemediklerini söyledi.

Belözoğlu açıklamalarının tamamında, "Karşınızda güçlü bir camia, güçlü bir oyuncu grubundan oluşan tecrübeli teknik direktör var. İki takım da hamlelerini yaptı. Fenerbahçe karşılığını aldı, biz alamadık. Üzgünüz. Oyunda memnun olduğum, memnun olmadığım anlar da var. Hedeflerimiz var. En önemlilerinden biri de UECL'de son 16'ya kalmak ve orada nereye kadar gidebileceğimizi görmek." ifadelerine yer verdi.

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