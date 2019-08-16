Emre Kılınç Beşiktaş'ı istiyor

Beşiktaş, Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdürüyor.TRT Spor'da yayınlanan programda 24 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili detayları açıklayan Ersin Düzen, iki kulüp arasındaki görüşmelerin pozitif ilerlediğini söyledi.
Ersin Düzen'in Emre'nin transferiyle ilgili aktardığı detaylar şöyle;
- "Sivasspor, geçen sezonun etkili oyuncularından Emre Kılınç için işi biraz sıkı tutuyor. 3 milyon Euro gibi bir talepte bulunuyor. Beşiktaş için bu rakam son derece yüksek. Beşiktaş'ın düşündüğü rakam 1,5 milyon Eurı civarı. Ama yapılan görüşmeler pozitif ileriliyor. Beşiktaş'a transfer olma ihtimali yüksek. Oyuncu da istiyor. Sivasspor yönetimine de Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi. Bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanırsa Emre Kılınç önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek."
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