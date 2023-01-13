Spor Erik Ten Hagtan Weghorst açıklaması Manchester City karşısında forma giymeyecek
TRANSFER

Erik Ten Hag'tan Weghorst açıklaması: Manchester City karşısında forma giymeyecek

Hollandalı yıldız Wout Weghorst, geçtiğimiz gün Beşiktaş ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip özel uçakla İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Manchester United teknik direktörü bu transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Erik Ten Hagtan Weghorst açıklaması: Manchester City karşısında forma giymeyecek
Wout Weghorst

Hollandalı yıldız Wout Weghorst, geçtiğimiz gün Beşiktaş ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip özel uçakla İngiltere'nin yolunu tutmuştu.

Weghorst'un Premier Lig ekibi Man Utd'a imza atması beklenirken, konuyla ilgili takım menajeri Erik Ten Hag bir açıklama yaptı.

''Yarın forma giymeyecek''

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Man Utd menajeri Ten Hag, "Weghorst'u transfer etmeye çok yakınız ancak o, Manchester City karşısında forma giymeyecek" dedi.

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