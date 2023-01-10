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Sneijder'dan Weghorst transferi yorumu : Onun gibi 300 tane forvet var

Hollandalı efsane Wesley Sneijder, Manchester United'ın Wout Weghorst transferi hakkında konuştu. Efsane isim bu transfere inanmadığını belirterek ''Onun gibi 300 tane forvet var'' açıklamasında bulundu.

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Sneijderdan Weghorst transferi yorumu : Onun gibi 300 tane forvet var
Wesley Sneijder 2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'un adı İngiliz devi Manchester United ile anılırken konuyla ilgili Wesley Sneijder'dan eleştiri geldi.

Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı, Voetbalprimeur'e verdiği röportajda, Weghorst'un Manchester United için uygun bir golcü olmadığını savundu.

''Onun gibi 300 tane var''

Manchester United'ın Weghorst ilgisine, "Şaka olmalı!" şeklinde tepki veren Sneijder, "O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de onun gibi 300 tane forvet var. Bu bir şaka olmalı, bu gerçekten doğru olamaz" dedi.

Sneijder, Hollanda'nın Dünya Kupası'nda Arjantin karşısındaki ilginç duran top organizasyonuna da atıf yaparak, "Serbest vuruştaki hileyi herkes gördü. İngiltere'de artık buna kanmıyorlar" dedi. Duran top organizasyonunda yaşanan karambolün ardından Weghorst topu filelere göndermişti.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 resmi maçta 9 gol ve 4 asist yapan Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda da 4 maçta 2 gol kaydetmişti.

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