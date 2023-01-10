Sneijder'dan Weghorst transferi yorumu : Onun gibi 300 tane forvet var

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'un adı İngiliz devi Manchester United ile anılırken konuyla ilgili Wesley Sneijder'dan eleştiri geldi.

Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı, Voetbalprimeur'e verdiği röportajda, Weghorst'un Manchester United için uygun bir golcü olmadığını savundu.

''Onun gibi 300 tane var''

Manchester United'ın Weghorst ilgisine, "Şaka olmalı!" şeklinde tepki veren Sneijder, "O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de onun gibi 300 tane forvet var. Bu bir şaka olmalı, bu gerçekten doğru olamaz" dedi.

Sneijder, Hollanda'nın Dünya Kupası'nda Arjantin karşısındaki ilginç duran top organizasyonuna da atıf yaparak, "Serbest vuruştaki hileyi herkes gördü. İngiltere'de artık buna kanmıyorlar" dedi. Duran top organizasyonunda yaşanan karambolün ardından Weghorst topu filelere göndermişti.

REKLAM

Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edilen Wout Weghorst, Kasımpaşa maçı sonrasında duygusal anlar yaşadı. pic.twitter.com/C5hBmSQGG8 — SPOR (@yenisafakspor) January 7, 2023

Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 resmi maçta 9 gol ve 4 asist yapan Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda da 4 maçta 2 gol kaydetmişti.

Wesley Sneijder'den Weghorst'un Manchester'a transferi ile ilgili flaş yorum: "İngiltere'de 300 tane Weghorst var. Bu transferi garip buluyorum" pic.twitter.com/QrRAPuTNEI — SPOR (@yenisafakspor) January 10, 2023