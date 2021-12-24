Erkan Özdamar'dan Fenerbahçeli futbolculara: "Adamlar zaten 9 kişi"

Fenerbahçe’nin 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük maçında Serdar Dursun’un attığı golün iptal edilmesinin yankıları sürüyor.

İptal edilen golde sarı-lacivertliler, maçın hakemi Ekrem Özdamar’a “Pozisyonda faul yok niye faul çalıyorsun?” şeklinde itiraz ederken, aldıkları cevap karşısında şaşkınlık yaşadı. Özdamar’ın, Fenerbahçeli futbolculara “Zaten adamlar 9 kişi” şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Futbolcular, hakeme pozisyonu VAR’da incelemesi konusunda itiraz etti ancak bu da sonuç vermedi.

Maçın hakemi Ekrem Özdamar, pozisyonda Serdar Dursun kafayı vurduktan hemen sonra, top filelere gitmeden önce düdük çaldığı için de VAR devreye girmedi. Ekrem Özdamar, önce düdük çaldığı için pozisyon VAR tarafından incelenemedi.

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SPOR Caner Erkin ve hakem Erkan Özdamar arasında ne oldu?



