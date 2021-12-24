Spor Erkan Özdamardan Fenerbahçeli futbolculara "Adamlar zaten 9 kişi"
FUTBOL FUTBOL

Erkan Özdamar'dan Fenerbahçeli futbolculara: "Adamlar zaten 9 kişi"

Fenerbahçeli futbolcular, Karagümrük maçında iptal edilen gole itiraz ederken, hakem Erkan Özdamar'dan aldıkları cevapla büyük şaşkınlık yaşadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Erkan Özdamardan Fenerbahçeli futbolculara: Adamlar zaten 9 kişi
Erkan Özdamar

Fenerbahçe’nin 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük maçında Serdar Dursun’un attığı golün iptal edilmesinin yankıları sürüyor.

İptal edilen golde sarı-lacivertliler, maçın hakemi Ekrem Özdamar’a “Pozisyonda faul yok niye faul çalıyorsun?” şeklinde itiraz ederken, aldıkları cevap karşısında şaşkınlık yaşadı. Özdamar’ın, Fenerbahçeli futbolculara “Zaten adamlar 9 kişi” şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Futbolcular, hakeme pozisyonu VAR’da incelemesi konusunda itiraz etti ancak bu da sonuç vermedi.

Maçın hakemi Ekrem Özdamar, pozisyonda Serdar Dursun kafayı vurduktan hemen sonra, top filelere gitmeden önce düdük çaldığı için de VAR devreye girmedi. Ekrem Özdamar, önce düdük çaldığı için pozisyon VAR tarafından incelenemedi.

Caner Erkin ve hakem Erkan Özdamar arasında ne oldu?
SPOR
Caner Erkin ve hakem Erkan Özdamar arasında ne oldu?


Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?
Geçiş ücretleriyıl sonu değişecek

Geçiş ücretleri
yıl sonu değişecek

Köprü ve otoyol ücretlerine yönelik destek geliyor.
370 bin lirasını kaptırdı: 155i arayınca dolandırıcılarla konuştu

Birden fazla kez<br>yararlanılabilecek

Birden fazla kez
yararlanılabilecek

Kur korumalı TL vadeli mevduata ilişkin yeni açıklama.

Organize suç örgütlerine yönelik 389 gözaltı kararı var.

​1,5 metre yağınca köydeki her şey kara gömüldü.

​Kurdaki düşüş sürünce stokçular mallarını depodan çıkarmak zorunda kaldı.
10 ilde<br>okullara kar tatili

10 ilde
okullara kar tatili

​Valiliklerden peş peşe açıklama geliyor.

​Akademisyenler, muhalif siyasetçiler ve sosyal medya figürleri halkı panikletti.
250 motosiklet<br>küle döndü

250 motosiklet
küle döndü

Antalya'daki yangında 3 milyon liralık zarar var.
21 milyon ABD’li aç

21 milyon ABD’li aç

​Pandemi ve enflasyon açlıkla boğuşan kişi sayını artırdı.
'Öldürmüyor süründürüyor'

'Öldürmüyor süründürüyor'

​12 yıldır gitmedik hastane bırakmadı ama teşhis konulamıyor.
Katılım büyüyor

Katılım büyüyor

​Özel bankalar da TL'ye dönüş için kapıyı açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.