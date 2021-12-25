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Erman Toroğlu: "Hasan Ali'nin pozisyonu penaltı"

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 78. dakikasında yaşanan bir pozisyonda top, ceza sahası içinde Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarparak dışarı gitti. Mücadeleye korner atışıyla devam edilirken, Trabzonsporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu. Karşılaşma sonrasında pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, "Hasan Ali Kaldırım'ın topa müdahalesi kontrolsüz hareketten dolayı penaltı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erman Toroğlu: Hasan Alinin pozisyonu penaltı
Trabzonsporlu futbolcular, maçın hakemi Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz etti.

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 78. dakikasında bir pozisyon esnasında top, Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarparak dışarı çıktı. Trabzonsporlu futbolcular penaltı için itiraz ederken, VAR'da görev yapan Hakan Ceylan, maçın hakemi Halil Umut Meler'e izleme tavsiyesinde bulunmadı.

"Penaltı"

A Spor'da yayınlanan bir programda konuşan eski hakem Erman Toroğlu, yaşanılan pozisyon hakkında 'penaltı' yorumunu yaptı. Toroğlu, "Hasan Ali Kaldırım'ın topa müdahalesi kontrolsüz hareketten dolayı penaltı" ifadelerini kullandı.

  • "Torpille ligde"
  • VAR'da görev yapan Hakan Ceylan hakkında da konuşan Erman Toroğlu, "Hakan Ceylan 15 senedir ligde. Babasının torpiliyle ligde. Çağır, baksın hakem. Hakem bunu göremeyebilir, yerinden dolayı. Sen karışma. Hakem izlese, penaltı verecek" dedi.

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