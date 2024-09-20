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Erzurumspor FK - Esenler Erokspor Canlı İzle - Canlı Skor

Erzurumspor FK - Esenler Erokspor Canlı İzle - Canlı Skor

16:2520/09/2024, الجمعة
Yeni Şafak
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Erzurumspor FK - Esenler Erokspor
Erzurumspor FK - Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Esenler Erokspor’u konuk ediyor. Kazım Karabekir’de oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. 3. kez karşılaşacak iki takımın son maçında kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Peki, Erzurumspor FK - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? İşte Erzurum - Esenler Erok canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Esenler Erokspor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ERZURUMSPOR FK - ESENLER EROKSPOR CANLI İZLE

Erzurumspor FK - Esenler Erokspor maçını canlı izlemek için

ERZURUMSPOR FK - ESENLER EROKSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI









#Erzurumspor FK
#Esenler Erokspor
#Trendyol 1. lig

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