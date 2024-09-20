Trendyol 1. Lig 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Esenler Erokspor’u konuk ediyor. Kazım Karabekir’de oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. 3. kez karşılaşacak iki takımın son maçında kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Peki, Erzurumspor FK - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? İşte Erzurum - Esenler Erok canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…
Trendyol 1. Lig 6. haftasında Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Esenler Erokspor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.