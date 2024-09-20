Trendyol 1. Lig’de 6. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Erzurumspor FK evinde Esenler Erokspor’u konuk edecek. Lider İstanbulspor ise evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hangi takım hangi takımla oynuyor? İşte 1. Lig 6. hafta maç programı ve fikstürü...