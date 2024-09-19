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Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hangi takım hangi takımla oynuyor?

Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hangi takım hangi takımla oynuyor?

11:1219/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol 1 . Lig 6. hafta maç programı
Trendyol 1 . Lig 6. hafta maç programı

Trendyol 1. Lig’de 6. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Erzurumspor FK evinde Esenler Erokspor’u konuk edecek. Lider İstanbulspor ise evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hangi takım hangi takımla oynuyor? İşte 1. Lig 6. hafta maç programı ve fikstürü...

Trendyol 1. Lig'in 6. haftası, yarın oynanacak iki müsabaka ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

TRENDYOL 1. LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Yarın:

20.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

21 Eylül Cumartesi:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)

19.00 MKE Ankaragücü-Sakaryaspor (Eryaman)

22 Eylül Pazar:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük (11 Nisan)

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI






#Trendyol 1. Lig
#Erzurumspor
#Esenler Erokspor

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