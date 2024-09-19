Trendyol Süper Lig’de 6. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Hatayspor evinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu haftayı BAY geçen takım ise Rams Başakşehir olacak. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kimle oynuyor? İşte Süper Lig 6. hafta maç programı ve fikstürü…