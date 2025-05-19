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Esenler Erokspor Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Esenler Erokspor Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

21:0819/05/2025, Pazartesi
AA
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finali üçüncü maçında Esenler Erokspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 97-82 mağlup ederek seriyi 3-0 kazanarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finali üçüncü maçında deplasmanda MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 97-82 yenen Esenler Erokspor, seriyi 3-0 kazanarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.


Müsabakanın sona ermesinin ardından Esenler Eroksporlu basketbolcular büyük sevinç yaşadı. İstanbul temsilcisi, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını protokol üyelerinden aldı.


Normal sezonu ilk sırada bitirerek şampiyon olan Trabzonspor da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne adını yazdırmıştı.




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