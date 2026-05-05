Premier Lig'de 6 gollü çılgın maç: Manchester City avantajı kaybetti

09:25 5/05/2026, Salı
Haaland'ın kaçan bir pozisyona üzüntüsü
İngiltere Premier Lig'de oynanan 35. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldı. Nefes kesen maçın özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Everton'a konuk oldu.


İlk yarıyı 43. dakikada Jeremy Doku'nun attığı golle 1-0 önde kapatan Manchester ekibi, 68. ve 81. dakikalarda Thierno Barry ile 73. dakikada Jake O'Brien'in golleriyle 3-1 geriye düştü.


83. dakikada Erling Haaland ile farkı bire indiren konuk ekip, 90+7. dakikada Doku ile bir gol daha bularak evine 1 puanla döndü.


Bir maçı eksik Manchester ekibi bu sonuçla puanını 71'e çıkarırken, bitime 3 hafta kala Arsenal 76 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.


Everton - Manchester City maç özetini izlemek için




