Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu

17:07 2/05/2026, Cumartesi
Ipswich Town Premier Lig'e yükseldi.
İngiltere Championship’te bugün oynanan maçların ardından sezon sona erdi. Coventry City'nin ardından Premier Lig'e yükselen bir takım daha belli oldu.

İngiltere Championship'te sezonu ikinci sırada tamamlayan Ipswich Town, doğrudan Premier Lig'e yükseldi.

Ligin son haftasında sahasında ağırladığı Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup eden Ipswich Town, 84 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi ve 95 puana sahip lider Coventry City'nin ardından doğrudan Premier Lig biletini aldı.

Premier Lig'e 2023-24 sezonunda yükselen ancak geçen sezon 19. olarak küme düşen Ipswich Town, yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.




