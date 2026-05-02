Hull City'de Acun Ilıcalı gözyaşlarını tutamadı: Championship'te nefes kesen son

16:38 2/05/2026, Cumartesi
Acun Ilıcalı maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.
Championship’te sezon sona erdi. Ipswich Town, Coventry City’nin ardından Premier Lig bileti alırken Hull City son haftadaki galibiyetle play-off’a kaldı.

İngiltere Championship’te normal sezonun sona ermesiyle birlikte Premier Lig’e yükselen takımlar ve play-off hattı netlik kazandı. Sezonun son haftasında sahasında Norwich City’yi 2-1 mağlup eden Hull City, kritik bir galibiyete imza atarak play-off biletini kaptı.

Daha önce Premier Lig’e yükselmeyi garantileyen Coventry City’nin ardından, sezonu ikinci sırada tamamlayan Ipswich Town da doğrudan üst lige çıkan ikinci takım oldu. Böylece iki ekip, önümüzdeki sezon Premier Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

Son hafta mücadelesinde taraftarı önünde kazanan Hull City ise aldığı galibiyetle play-off potasında yer almayı başardı. Premier Lig hedefini sürdüren ekip, kalan son bileti almak için play-off maçlarına çıkacak.

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı da karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Son düdükle birlikte duygusal anlar yaşayan Ilıcalı’nın mutluluktan gözyaşlarını tutamadığı görüldü.




