Hull City'de Acun Ilıcalı gözyaşlarını tutamadı: Championship'te nefes kesen son

İngiltere Championship’te normal sezonun sona ermesiyle birlikte Premier Lig’e yükselen takımlar ve play-off hattı netlik kazandı. Sezonun son haftasında sahasında Norwich City’yi 2-1 mağlup eden Hull City, kritik bir galibiyete imza atarak play-off biletini kaptı.

Daha önce Premier Lig’e yükselmeyi garantileyen Coventry City’nin ardından, sezonu ikinci sırada tamamlayan Ipswich Town da doğrudan üst lige çıkan ikinci takım oldu. Böylece iki ekip, önümüzdeki sezon Premier Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.