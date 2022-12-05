Spor Evine silahlı saldırgan giren İngiliz futbolcu Sterling Londraya döndü
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Evine silahlı saldırgan giren İngiliz futbolcu Sterling Londra'ya döndü

İngiltere Milli Takımı futbolcularından Raheem Sterling, evine silahlı saldırgan girmesi nedeniyle Katar'dan ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, "Aile her şeyden önce gelir" dedi.

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Haber Merkezi AA
Evine silahlı saldırgan giren İngiliz futbolcu Sterling Londraya döndü
Raheem Sterling

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen İngiltere'nin 27 yaşındaki yıldız oyuncusu, ailesi evdeyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak başkent Londra'ya gitti.

"Ona alan vermek istiyoruz"

Olayı doğrulayan teknik direktör Gareth Southgate, 3-0 kazandıkları Senegal maçının ardından yaptığı açıklamada, "Futbol bazen en önemli şey değildir ve aile her şeyden önce gelir. Ona alan vermek istiyoruz, birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

İngiliz basınına, olayın cumartesi meydana geldiği ve Sterling'in 3 çocuğunun evde olduğu yansıdı.

  • İngiltere, çeyrek finalde 10 Aralık Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Sterling, Arsenalli Ben White'ın ardından kişisel nedenlerle İngiltere'ye dönen ikinci futbolcu oldu.

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