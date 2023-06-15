Faruk Koca'dan transfer açıklaması: Avrupa'da tanınan isimlerle görüşüyoruz

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.





MKE Ankaragücü'nün hem kadro hem de oyun olarak geçen sezondan daha iyi olacağını vurgulayan Koca, "İsmi bilinmiş oyuncularla ilgili çalışmalarımız var. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de ismi bilinen 1-2 isimle görüşmelerimiz sürüyor. Cuma günü de bir görüşmemiz var. Önümüzdeki haftalarda netleşir" dedi.





Transferde teknik direktör Tolunay Kafkas'ın verdiği liste doğrultusunda hareket ettiklerini ve özellikle gurbetçi futbolcularla ilgilendiklerini aktaran Koca, "Hocamızın onay verdiği birkaç oyuncu var. Görüşmeler devam ediyor. Tablo netleşmediği için bir şey söylemem ama Avrupa futbolunu bilen genç gurbetçi oyuncularla kadromuzu takviye edeceğiz. Ana kadromuz için 7 transfer olacak. Transferin yüzde 95'ini kampa yetiştirmeye çalışacağız. 1-2 fırsat transferi de sonra olabilir" diye konuştu.





Faruk Koca, Süper Lig'den düşen Giresunspor'un santraforu Riad Bajic'le ilgilendiklerini doğrulayarak, "Bajic, kadromuzda olmasını istediğimiz bir oyuncu. Kendisinin Giresunspor'la ilgili problemi olmazsa, sıcak bakıyoruz. Türkiye'yi bildiği için Bajic olursa seviniriz" ifadelerini kullandı.





"Emre ve Taylan için Galatasaray'la görüştük"





Başkan Koca, geçen sezon takımda kiralık oynayan futbolcular Kitsiou, Hanousek, Milson, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Gökhan Akkan'ın durumlarıyla ilgili, "Kiralık yabancı oyunculardan biriyle yüzde 95 anlaştık. İnşallah hepsini çözeceğiz. Emre ve Taylan için Galatasaray'la görüştük. Prensipte sıcak bakıyorlardı ama oyunculara yurt dışından da talipler var. Orayla da görüşüyorlar. Kaleci Gökhan'la ilgili de hocamızla görüştük. Onunla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor" açıklamasını yaptı.





"Ali Sowe burada kalmak istedi"





Geçen sezon takımın en golcü ismi olan Gambiyalı oyuncu Ali Sowe'la 1 yıl daha sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Çok zorlandığımız bir transfer oldu. Ali Sowe'un yıldızı burada parladı. Biz onun potansiyelini 2 yıl önceden biliyorduk. Geçen yıl aldık, müthiş performans gösterdi. Gelecek sezon da ligin en iyi forvetlerinden olacak. Yıldızı parladığı için yurt dışından ve Türkiye'den birçok kulüp almaya çalıştı. Bu da işimizi zorlaştırdı. Sowe'a bizim verdiğimiz rakamın Türkiye'de 1.5, yurt dışında ise 2.5 katını veren kulüpler oldu. Ancak Ali Sowe burada kalmak istedi. Başka kulüplerde alacağının üçte ikisi bedelle burada kaldı."





Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nün hiçbir şekilde transfer yasağı tehlikesinin olmadığını da vurgulayarak, "Ankaragücü'nün bir dosyası var ama basit bir konu. Eren Derdiyok'la ilgili bir dosyamız var ve anlaştık. Sezon başında kendisine kadroda yer veremeyeceğimizi söylemiştik. Kendisi teklifleri kabul etmedi. Transfer yasağıyla ilgili bir sorunumuz yok" şeklinde konuştu.































