Fatih Tekke'den Göztepe galibiyet sonrası oyuncularına övgü dolu sözler

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Mücadeleden kaçmadıklarının altını çizen Tekke, oyuncuları hakkında övgü dolu sözler kullandı.
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi.
Kritik galibiyetin ardında bordo-mavililerin teknik direktör Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Bu çocukların alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Bu çocuklar, benim oyuncularım... Onlarla gurur duyuyorum. Otelde odam ön tarafa bakıyordu. Sabahtan akşama kadar bizi bekleyen çocuklar vardı. O umudu veren bu çocuklar. Bu çocuklar alkıştan başka bir şey hak etmiyor. Eksiklerimiz var ama o da zamanla alakalı."
"Bugün kavgadan kaçmadık. Allah'a şükür devam ediyoruz. Bu çocuklar alkışı hak ediyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum."
"Göztepe’nin son iki yıldaki oyun planını ilk yarıda büyük ölçüde bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu kadar eksiğe rağmen iyi çalıştık ve maç bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar, rakibin baskısını artırdı. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu’yu mecburen defansa çekmek zorunda kaldık."
"Ülke futbolunda herkesin ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güveni sarsılıyor."