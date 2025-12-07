Trabzonspor'un iki yıldızı Beşiktaş maçında yok: Cezalı duruma düştüler

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da başarılı futbolcular gördüğü kartların ardından Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililere başarılı futbolcuları Paul Onuachu ile Wagner Pina'dan kötü haber geldi. Sınırda yer alan Nijeryalı futbolcu gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerken, Pina kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Onuachu ile Pina bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş maçında takımlarını yalnız bırakacak.
31 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon toplamda 15 karşılaşmaya çıkarken 11 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi. Sağ bek oyuncusu Pina ise 14 mücadelede iki asistlik katkı sağladı.