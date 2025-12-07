Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.





Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 46 ve 76. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti. Son 3 maçta 5 kez fileleri havalandıran Arnavut futbolcu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.









Göztepe'nin tek golü 85. dakikada Dennis'ten geldi.





Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, 78. dakikada Trabzonspor'dan Pina'ya kırmızı kart gösterdi. Göztepe'de de Rhaldney, 90+8.dakikada ikinci sarıdan kırmızı gördü.





Fatih Tekke'nin öğrencileri bu galibiyetle puanını 34 yaptı ve Fenerbahçe'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi. Göztepe ise 26 puanda kaldı.





Trabzonspor'da 3 değişiklik





Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde en son sahalarında 3-1 kazandıkları TÜMOSAN Koynaspor maçındaki kadrodan farklı olarak 3 yeni isme Göztepe karşısında forma verdi.





Karadeniz temsilcisinde bir önceki maçta forma giyen ve cezalı olan Oulai ile bu maça yedek başlayan Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Falcorelli'ye forma verildi.

Trabzonspor'un Göztepe maçındaki 11'i









Maçın önemli dakikaları





3. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanat topla buluşan Muçi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı taca çeldi.

10. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan Zubkov ile kullandığı köşe atışında altı pas içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

33. dakikadaki Göztepe atağında defanstan atılan uzun topta Janderson, kaleci Onana'nın ileride olduğunu görerek meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Juan'a aktarmak istedi. Trabzonspor defansı araya girerek topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Trabzonspor'un ceza sahası sol çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta Zubkov, dokunarak topu Muçi'ye bıraktı. Muçi'nin daha iyi açıdan kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, defanstan sekip kornere çıktı.

45+3. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Defanstan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Juan'ın şutunda topu kaleci Onana çeldi.





Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.





46. dakikada Trabzonspor öne geçti. Cherni’den seken top Zubkov’un önünde kaldı. Zubkov’un pasında Muçi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Lis’ten seken topu Muçi yeniden tamamladı: 0-1.

59. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Muçi’nin pasında savunmadan sıyrılan Onuachu boş pozisyonda yerden sert vurdu, kaleci Lis topu son anda çıkardı.

67. dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Juan soldan ceza alanına girip, pasını Olaitan’a aktardı. Olaitan’ın şutunu Onana çeldi. Topu tekrar önünde bulan Olaitan bir kez daha kaleyi yokladı. Savunma topu çizgiden çıkardı. Yükselen meşin yuvarlağa bu kez Janderson kafa vurdu, defans topu güçlükle kornere çeldi.

77. dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkarttı. Sağ kanattan Zubkov serbest vuruşta topu Muçi’ye aktardı. Muçi’nin gelişine şutunda kaleci Lis topu kapattığı köşeden ağlarında gördü: 0-2.

78. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Pina, gole giden Juan’ı düşürünce direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85. dakikada Göztepe farkı 1’e indirdi. Olaitan’ın kullandığı firikte kaleci Onana topu çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa Dennis gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

90+8. dakikada Göztepe’de Rhaldney ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

90+9. dakikada Cherni’nin ortasında Heliton’un şutunda top direkten döndü.





Mücadele Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.































