Fatih Terim'in ilk maçı hangi kanalda: Panathinaikos maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Fatih Terim, Yunanistan Ligi'nde siftah yapacak. Terim, ilk maçında Pas Giannina'ya karşı 3 puan mücadelesi verecek. Futbolseverler, Panathinaikos-Pas Giannina maçını hangi kanaldan izleyebileceklerini merak ediyor. Şifreli mi, şifresiz mi olacağı merak edilen Panathinaikos maçının şifreli olarak yayınlanacağı belirtildi. Yunanistan Ligi'ni yayınlama haklarını alan S Sport, Panathinaikos-Pas Giannina maçını S-Sport Plus'tan canlı olarak izletecek. Mücadele şifreli olacak ve S Sport üyeliği olanlar maçı takip edebilecek.

Yunanistan Ligi hangi kanalda?

Fatih Terim'in Yunanistan Ligi'ne gitmesinin ardından futbolseverler komşu ülkedeki futbol mücadelesine ilgi göstermeye başladı. S Sport, Terim'in Panathinaikos ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek olmasının ardından Yunanistan Ligi'nin Türkiye haklarını aldı. S Sport, bundan böyle Yunanistan Ligi'nden dikkat çeken maçları Türk futbolseverlerle buluşturacak.

Panathinaikos maçları hangi kanalda, şifreli mi?

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'un maçlarını Yunanistan Ligi yayın haklarını elinde bulunduran S Sport yayınlanacak. Panathinaikos-Pas Giannina mücadelesi 3 Ocak 2024 günü S Sport Plus'tan şifreli olarak ekranlara gelecek. S Sport üyeliği olan futbolseverler Panathinaikos-Pas Giannina maçını canlı olarak izleyebilecek.

Panathinaikos Yunanistan Ligi'nde kaçıncı sırada?

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde ikinci sırada bulunuyor. Yunanistan Ligi'nde birinci sırada ise PAOK var. Şampiyonluk yarışının bir diğer güçlü takımı ise Olympiakos. 2010'dan bu yana şampiyon olamayan Panathinaikos kalan haftalarda lider olup Yunanistan Ligi'nde zafer elde etmeye çalışacak. Panathinaikos'un bir diğer hedefi ise Yunanistan Kupası olacak. Yeşillerin oradaki rakibi ise Olympiakos.

Panathinaikos-Pas Giannina maçının kadroları ve canlı istatistikleri





Yunanistan Ligi'nde Play-Off var mı?

Yunanistan Ligi'nde Play-Off uygulaması bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi Play-Off'unda şampiyon AEK takımı olmuştu. Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde Play-Off'u ikinci sırada tamamlamıştı.

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