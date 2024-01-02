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Spor

Fatih Terim'in ilk maçı hangi kanalda: Panathinaikos maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Ligi'ndeki ilk maçına çıkıyor. Panathinaikos ile Pas Giannina arasında oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak. Fatih Terim'in Yunanistan Ligi'ndeki ilk maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Panathinaikos-Pas Giannina maçını şifreli olarak izleyebilecek. Panathinaikos-Pas Giannina maçının canlı anlatımı ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

21:32 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 21:43 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un başında görev yapacak.
Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un başında görev yapacak.

Fatih Terim, Yunanistan Ligi'nde siftah yapacak. Terim, ilk maçında Pas Giannina'ya karşı 3 puan mücadelesi verecek. Futbolseverler, Panathinaikos-Pas Giannina maçını hangi kanaldan izleyebileceklerini merak ediyor. Şifreli mi, şifresiz mi olacağı merak edilen Panathinaikos maçının şifreli olarak yayınlanacağı belirtildi. Yunanistan Ligi'ni yayınlama haklarını alan S Sport, Panathinaikos-Pas Giannina maçını S-Sport Plus'tan canlı olarak izletecek. Mücadele şifreli olacak ve S Sport üyeliği olanlar maçı takip edebilecek.

Yunanistan Ligi hangi kanalda?

Fatih Terim'in Yunanistan Ligi'ne gitmesinin ardından futbolseverler komşu ülkedeki futbol mücadelesine ilgi göstermeye başladı. S Sport, Terim'in Panathinaikos ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek olmasının ardından Yunanistan Ligi'nin Türkiye haklarını aldı. S Sport, bundan böyle Yunanistan Ligi'nden dikkat çeken maçları Türk futbolseverlerle buluşturacak.

Panathinaikos maçları hangi kanalda, şifreli mi?

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'un maçlarını Yunanistan Ligi yayın haklarını elinde bulunduran S Sport yayınlanacak. Panathinaikos-Pas Giannina mücadelesi 3 Ocak 2024 günü S Sport Plus'tan şifreli olarak ekranlara gelecek. S Sport üyeliği olan futbolseverler Panathinaikos-Pas Giannina maçını canlı olarak izleyebilecek.

Panathinaikos Yunanistan Ligi'nde kaçıncı sırada?

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde ikinci sırada bulunuyor. Yunanistan Ligi'nde birinci sırada ise PAOK var. Şampiyonluk yarışının bir diğer güçlü takımı ise Olympiakos. 2010'dan bu yana şampiyon olamayan Panathinaikos kalan haftalarda lider olup Yunanistan Ligi'nde zafer elde etmeye çalışacak. Panathinaikos'un bir diğer hedefi ise Yunanistan Kupası olacak. Yeşillerin oradaki rakibi ise Olympiakos.

Panathinaikos-Pas Giannina maçının kadroları ve canlı istatistikleri

Yunanistan Ligi'nde Play-Off var mı?

Yunanistan Ligi'nde Play-Off uygulaması bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi Play-Off'unda şampiyon AEK takımı olmuştu. Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde Play-Off'u ikinci sırada tamamlamıştı.

Yunanistan Ligi puan tablosu / Yunanistan Ligi'nde kim lider? / Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yarışı


#Fatih Terim
#Panathinaikos
#Yunanistan Ligi
19 dakika önce
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