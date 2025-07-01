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Fenerbahçe 2025-2026 sezonu yeni formasını tanıttı: İşte efsanelerin yer aldığı tanıtım filmi

Fenerbahçe 2025-2026 sezonu yeni formasını tanıttı: İşte efsanelerin yer aldığı tanıtım filmi

22:571/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu formalarını tanıttı. Tanıtım etkinliğinin ardından kulüp, 3 dakika 33 saniye uzunluğundaki özel bir tanıtım filmi yayınladı.

“Sarı lacivertin mirasıyla yeniden bir arada” sloganıyla paylaşılan videoda sporcular bir araya geldi. Film tadındaki tanıtımda, Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, İbrahim Kutluay ve Eda Erdem de yer aldı.


Tanıtım videosu, Fenerbahçe’nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılırken, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan video, binlerce yorum aldı.


İŞTE FENERBAHÇE'NİN FORMA TANITIM FİLMİ



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