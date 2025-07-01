Fenerbahçe 2025-2026 sezonu yeni formasını tanıttı: İşte efsanelerin yer aldığı tanıtım filmi

“Sarı lacivertin mirasıyla yeniden bir arada” sloganıyla paylaşılan videoda sporcular bir araya geldi. Film tadındaki tanıtımda, Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, İbrahim Kutluay ve Eda Erdem de yer aldı.