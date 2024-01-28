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Spor

Fenerbahçe-Ankaragücü

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Fenerbahçe-Ankaragücü maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
17:19 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 18:04 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe ile Ankaragücü Kadıköy'de karşılaşıyor
Fenerbahçe ile Ankaragücü Kadıköy'de karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig’in 23. hafta maçında Fenerbahçe, saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertli iki ekibin mücadelesi öncesi Fenerbahçe, 22 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ankara ekibi ise 22 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada yer alıyor.


İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe:
Livakovic, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Mert Müldür, Krunic, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko.
Ankaragücü:
Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Cephas, Sowe


#Fenerbahçe
#Ankaragücü
#Süper Lig
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