Fenerbahçe-Ankaragücü

Trendyol Süper Lig’in 23. hafta maçında Fenerbahçe, saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertli iki ekibin mücadelesi öncesi Fenerbahçe, 22 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ankara ekibi ise 22 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada yer alıyor.