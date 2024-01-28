Fenerbahçe-Ankaragücü

Trendyol Süper Lig’in 23. hafta maçında Fenerbahçe, saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertli iki ekibin mücadelesi öncesi Fenerbahçe, 22 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ankara ekibi ise 22 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ile Ankaragücü Kadıköy'de karşılaşıyor
İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe:
Livakovic, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Mert Müldür, Krunic, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko.
Ankaragücü:
Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Cephas, Sowe
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1 saat önce