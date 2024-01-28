Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 32. dakikalarda Cengiz Ünder kaydetti. MKE Ankaragücü'nün tek golünü ise 13. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 60'a yükseltti. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

90+2. dakikada Batshuayi'nin pasında kendi yarı sahasında topla buluşan Emre Mor rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda, kaleciden seken top yine Emre'de kaldı. Emre bir kez daha vurdu ancak savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.