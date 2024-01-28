Trendyol Süper Lig’in 23. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli takım geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 32. dakikalarda Cengiz Ünder kaydetti. MKE Ankaragücü'nün tek golünü ise 13. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 60'a yükseltti. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe-Ankaragücü maçının özeti
12. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Orta sahada topla buluşan Morutan, soldan savunmanın arkasına sarkan Cephas'a pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza alanı içinde kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
13. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tolga Ciğerci, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1
20. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Mert Müldür'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahasına gönderdiği sert ortada, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün müdahale edemediği meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-1
27. dakikada sağ taraftan kazanılan korner atışında topun başına geçen Szymanski'nin kale sahası içine gönderdiği ortada Dzeko kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasında topla buluşan Dzeko'un karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bahadır'dan döndü. Meşin yuvarlağı kapan Tadic, Dzeko'yla verkaç yapıp kale sahası önünden şutunu çekti, savunmadan dönen topu penaltı noktası üzerindeki Cengiz Ünder yerden bir vuruşla köşeden filelere gönderdi: 2-1
35. dakikada MKE Ankaragücü tehlikeli geldi. Sol kanattan atılan uzun pasta sağ çizgide topla buluşan Morutan, ceza yayı önüne gelerek sert vurdu, kaleci Livakovic'in de müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
42. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Szymanski, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Krunic'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.
43. dakikada orta sahadan atılan pasta topla buluşan Tadic, ceza sahası önüne gelip uzaktan çok sert vurdu, kaleci Bahadır güçlükle gole engel oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
53. dakikada Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan İsmail Yüksek son çizgiye inip penaltı noktasındaki Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun şutunda, savunma son anda araya girerek gole engel oldu.
89. dakikada orta sahada topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahasına hareketlenip Batshuayi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı önünden şutunda, savunmaya da çarpan top kaleci Bahadır'da kaldı.
90+2. dakikada Batshuayi'nin pasında kendi yarı sahasında topla buluşan Emre Mor rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda, kaleciden seken top yine Emre'de kaldı. Emre bir kez daha vurdu ancak savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.