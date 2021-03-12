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Fenerbahçe-BeIN Sports krizi New York Times'ta

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş BeIN Sports arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık, ABD'nin tanınmış gazetelerinden biri olan New York Times'a haber oldu.

Haber Merkezi AA
Sarı-lacivertli kulüp, özel hazırlanan tişörtlerle maçlarda yayıncı kuruluşa tepki göstermişti.
Sarı-lacivertli kulüp, özel hazırlanan tişörtlerle maçlarda yayıncı kuruluşa tepki göstermişti.

Fenerbahçe ile BeIN Sports arasındaki anlaşmazlıkla ilgili New York Times'ta haber yapıldı.

Gazeteci Tariq Panja tarafından "360 milyon dolarlık TV anlaşmasını tehdit eden komplo" başlığıyla kaleme alınan makalede, söz konusu anlaşmazlığın taraflar açısından ekonomik etkilerinin büyüyebileceği ifade edildi.

Makaleye göre, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta dinletilen marşların arasında Fenerbahçe'ye yönelik küfürlerin duyulmasıyla başlayan anlaşmazlıkta bir sonuca ulaşılamadı.

Uzun bir metinle incelenen anlaşmazlıkta Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın görüşlerine de yer verildi. Argümanlarının çok güçlü olduğunu belirten Kızılhan, "Birbirini izleyen tüm bu olayları dürüst insan hatası olarak görmek aşırı saflık olur" ifadesini kullandı.

Ayrıca beIN Media Grup adına konuşan ve ismi açıklanmayan bir basın sözcüsü de suçlamaları reddederek, "Neden kasıtlı olarak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini haklarından mahrum etmeye çalışalım? Ticari veya başka türlü hiçbir anlam ifade etmiyor" şeklinde görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Kulübü, stadyumdaki reklam panolarını kullanarak da yayıncı kuruluşu protesto etmişti.

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