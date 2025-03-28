Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 32'nci haftasında konuk ettiği Baskonia'yı 82-77 mağlup etti ve ilk 4'ü dolayısıyla play-off'larda ev sahibi avantajını garantiledi. Maçın en skorer ismi Fenerbahçe'den son zamanların formda ismi 17 sayıyla Nigel Hayes-Davis oldu. Karşılaşmanın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
EuroLeague'in 32'nci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Baskonia'yı 82-77 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, normal sezonda ilk 4'ü ve dolayısıyla play-off'larda ev sahibi avantajını garantiledi.
Maçın en skorer ismi Fenerbahçe'den son zamanların formda ismi 17 sayıyla Nigel Hayes-Davis oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle beraber EuroLeague'de çıktığı 32 maçta 22 galibiyet aldı.