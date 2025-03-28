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Fenerbahçe Beko ilk 4'ü garantiledi: Play-off'ta avantajı kaptı

Fenerbahçe Beko ilk 4'ü garantiledi: Play-off'ta avantajı kaptı

23:0528/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko - Baskonia maçından kare.
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçından kare.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 32'nci haftasında konuk ettiği Baskonia'yı 82-77 mağlup etti ve ilk 4'ü dolayısıyla play-off'larda ev sahibi avantajını garantiledi. Maçın en skorer ismi Fenerbahçe'den son zamanların formda ismi 17 sayıyla Nigel Hayes-Davis oldu. Karşılaşmanın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EuroLeague'in 32'nci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Baskonia'yı 82-77 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, normal sezonda ilk 4'ü ve dolayısıyla play-off'larda ev sahibi avantajını garantiledi.


Maçın en skorer ismi Fenerbahçe'den son zamanların formda ismi 17 sayıyla Nigel Hayes-Davis oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle beraber EuroLeague'de çıktığı 32 maçta 22 galibiyet aldı.



OYUNCU SAYILARI:
Fenerbahçe Beko:
McCollum, Metecan Birsen 4, Baldwin 11, Melli 7, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 17, Tarık Biberoviç, Hall 10, Pierre 7, Guduric 10, Zagars 8, Colson 5
Baskonia:
Howard 3, Raieste, Sedekerskis 8, Luwawu-Cabarrot 6, Jaramaz 2, Forrest 12, Rogkavopoulos 14, Diop 8, Hall 6, Moneke 12, Samanic 6

PERİYOT SONUÇLARI:
1'inci periyot:
19-13
Devre:
46-32
3'üncü periyot:
72-59

FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçının özetini izlemek için






#Fenerbahçe Beko
#Baskonia
#THY EuroLeague

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