Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) karşılaşmada görev aldı.