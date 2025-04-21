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Fenerbahçe Beko'nun rakibi Paris Basketbol

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Paris Basketbol

10:3221/04/2025, Pazartesi
AA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) karşılaşmada görev aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak.

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekibin saha avantajına sahip olduğu seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.


Ligde normal sezonu 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol, play-in aşamasında Real Madrid'e üstünlük sağlayarak play-off biletini almayı başardı.


İki ekibin normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazandı. Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan müsabakadan 87-83'lük galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki maçı da Nigel Hayes-Davis'in son saniye 3'lüğüyle 101-100'lük skorla kazandı.


Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis ligde normal sezonun en iyi 5'ine, başantrenör Sarunas Jasikevicius da yılın koçu seçildi.


Serinin ikinci maçı yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

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