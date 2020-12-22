TBL

Fenerbahçe Beko'da Leo Westermann ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile yolların ayrıldığını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu kariyerine İspanya Ligi takımlarından Barcelona'da devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Leo Westermann

Leo Westermann

Fenerbahçe Beko'da 28 yaşındaki Fransız oyuncu kurucu Leo Westermann ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Westermann'a Fenerbahçe'de geçirdiği günler için teşekkür edilirken, kariyerinin yeni dönemi için başarılar dilendi.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann’a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

  • Kariyerine Barcelona'da devam edecek
  • beINSPORTS'un haberine göre Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Leo Westermann, kariyerine İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona'da devam edecek.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Nedim Özbey: Devletin nefesini burada hissetm...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.