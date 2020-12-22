Fenerbahçe Beko'da Leo Westermann ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da 28 yaşındaki Fransız oyuncu kurucu Leo Westermann ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Westermann'a Fenerbahçe'de geçirdiği günler için teşekkür edilirken, kariyerinin yeni dönemi için başarılar dilendi.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann’a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

Kariyerine Barcelona'da devam edecek

beINSPORTS'un haberine göre Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Leo Westermann, kariyerine İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona'da devam edecek.