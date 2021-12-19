Derbide Vitor Pereira herkesi şaşırttı

Yılın son derbisinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertli takımda geleceği tartışmalı olan teknik direktör Vitor Pereira, kadro tercihiyle herkesi şaşırttı.
İrfan Can yedek başladı
İki maçlık cezasını bitiren ve son olarak Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile oynanan maçta forma giyen İrfan Can Kahveci'nin, ilk 11'de olmaması tartışma çıkarttı. Maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Vitor Pereira, "İrfan Can Kahveci 2 maçtır oynamadığı için onunla başlamadık" ifadelerini kullanırken, sosyal medyada bu karar oldukça fazla eleştirildi.
- Novak stoper, Szalai sol açık
- Vitor Pereira'nın kadro tercihleri arasında tartışılan bir diğer konuysa; stoper Szalai'nin sol açık, sol bek Novak'ın ise stoper oynaması oldu.
Pereira'nın açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettim. "İrfan Can Kahveci 2 maçtır oynamadığı için onunla başlamadık" dedi. Yani bu adam 2 maç oynamadığı için formdan mı düştü? Hazır değil mi? Hâlbuki Frankfurt maçında oynamıştı. Bu maçta oynamaması akıl karı değil. Son günleri... pic.twitter.com/bqxfrvKMe1
Pereira'nın açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettim. "İrfan Can Kahveci 2 maçtır oynamadığı için onunla başlamadık" dedi. Yani bu adam 2 maç oynamadığı için formdan mı düştü? Hazır değil mi? Hâlbuki Frankfurt maçında oynamıştı. Bu maçta oynamaması akıl karı değil. Son günleri... pic.twitter.com/bqxfrvKMe1— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) December 19, 2021