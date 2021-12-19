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Derbide Vitor Pereira herkesi şaşırttı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Yılın son derbisinde teknik direktör Vitor Pereira'nın kadro tercihleri tartışma çıkarttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Vitor Pereira herkesi şaşırttı
Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıracağı iddia ediliyor.

Yılın son derbisinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertli takımda geleceği tartışmalı olan teknik direktör Vitor Pereira, kadro tercihiyle herkesi şaşırttı.

İrfan Can yedek başladı

İki maçlık cezasını bitiren ve son olarak Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile oynanan maçta forma giyen İrfan Can Kahveci'nin, ilk 11'de olmaması tartışma çıkarttı. Maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Vitor Pereira, "İrfan Can Kahveci 2 maçtır oynamadığı için onunla başlamadık" ifadelerini kullanırken, sosyal medyada bu karar oldukça fazla eleştirildi.

  • Novak stoper, Szalai sol açık
  • Vitor Pereira'nın kadro tercihleri arasında tartışılan bir diğer konuysa; stoper Szalai'nin sol açık, sol bek Novak'ın ise stoper oynaması oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş (CANLI)
SPOR
Fenerbahçe-Beşiktaş (CANLI)

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