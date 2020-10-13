Süper Lig'in büyüklerinin borcu 13 milyar lirayı aştı

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen söz konusu kulüpler, 2012 yılında sadece 2 milyar lira borçla yükümlüyken bu rakam 8 sezon sonunda 13 milyar lirayı geçti. Böylece salt 8 yılda 4 kulübün borçlarındaki artış oranı yüzde 534 oldu.

Fenerbahçe'de borç 5,2 milyar lira

Fenerbahçe'de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son açıklamaya göre, ağustos ayı itibarıyla kulübün şirket borcu 3 milyar 8 milyon lira. Sarı-lacivertli kulübün dernek borcuna dair en net paylaşım ise bu sene şubat ayındaki divan kurulunda paylaşıldı. Bu bildirime göre kulübün dernek borcu, 2019 yılının eylül ayı itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira. Böylece Fenerbahçe'nin toplam borcu yaklaşık 5,2 milyar liraya yükselmiş durumda. Kulübün 8 sezon önceki toplam borcu 568 milyon liraydı.

Beşiktaş'ın borcu 3,33 milyar lira

Beşiktaş'ın şirket borcu, KAP'a yapılan açıklamaya göre ağustos ayı itibarıyla 2,73 milyar lira. Kulübün dernek borcuna dair son paylaşım ise şubat ayında yapıldı ve siyah-beyazlıların dernek borcunun 604 milyon lira olduğu duyuruldu. Bu çerçevede sekiz yıl önce 585 milyon lira olan Beşiktaş'ın borcu, 3,33 milyar liraya yükseldi.

Olay iddia: Fenerbahçe'ye transfer yasağı geliyor Süper Lig'de 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Gökhan Dinç, sarı-lacivertlilere transfer yasağının geleceğini söyledi."Yasak geleceği için 18 transfer yapıldı"BEST FM'deki programında aldığı bilgiyi paylaşan Dinç, "Fenerbahçe'ye yakın birkaç kişiyle görüştüm. Önümüzdeki yıl, yaz dönemi veya ocak ayında; Fenerbahçe'ye UEFA'dan transfer yasağı gelmesi söz konusu. Bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu için Fenerbahçe 18 transfer gerçekleştirdi" dedi.Ali Koç döneminin transfer rekoru kırıldıFenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık yaptığı süreçte en hareketli transfer dönemini yaşadı.Sarı-lacivertliler, 2018 Haziran'da başkanlığa seçilen Ali Koç'un ilk sezonundaki yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti. Geçen sezon ise birinci transfer döneminde 13 oyuncu ile sözleşme imzalanmıştı.Ali Koç ve yönetimi, beklentilerin uzağında kalınan bu 2 sezonun ardından kesenin ağzını açtı ve 2020-2021'de 18 futbolcu kadroya dahil ederek bu alanda rekor kırdı.Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu: Sözleşmede Tolga Ciğerci detayı

Galatasaray'da borç 3,3 milyar lira

Galatasaray'da şirket borcu, KAP yapılan son bildirime göre ağustos ayı itibarıyla 2,34 milyar lira. Kulüpte şubat ayında yapılan divan kurulunda, sarı-kırmızıların dernek borcunun 2019 yılı sonu itibarıyla 965 milyon olduğu açıklanmıştı. Sekiz yıl önce 731 milyon liralık borç yükümlülüğü bulunan sarı-kırmızılı ekibin şu an itibarıyla toplam borcu 3,3 milyar lirayı bulmuş durumda.

Trabzonspor'un borcu 1,25 milyar lira