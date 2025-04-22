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Fenerbahçe Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

20:0022/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada ısınma, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.


Kayserispor maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon programı uyguladı.


Sarı-lacivertli ekip yarın yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.






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