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Fenerbahçe’de deprem: 11 yıldızın bileti kesildi!

Fenerbahçe’de deprem: 11 yıldızın bileti kesildi!

11:2022/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor’un son dakika golüyle 3-3 biten maç, Fenerbahçe’de krizi patlattı! Şampiyonluk yarışında ağır darbe alan sarı-lacivertlilerde yönetim, 11 oyuncuyu gözden çıkardı. Bu isimlerin sezon sonunda gönderilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertliler yaşadığı kritik kayıp sonrası şampiyonluk yarışında yara aldı.


Sabah’ın haberine göre; Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından tam 11 futbolcunun biletinin kesildiği kaydedildi.


Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor maçında yaşanan kayıp sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi.


Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda gelecek isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu.


İşte yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen futbolcular:



DOMINIK LIVAKOVIC


ALEXANDER DJIKU


RODRIGO BECAO


SERDAR AZİZ


SOFYAN AMRABAT


BRIGHT OSAYI-SAMUEL


SEBASTIAN SZYMANSKI


ALLAN SAINT-MAXIMIN


DUSAN TADIC


EDIN DZEKO


CENK TOSUN


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