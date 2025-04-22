Fenerbahçe’de deprem: 11 yıldızın bileti kesildi!

Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor’un son dakika golüyle 3-3 biten maç, Fenerbahçe’de krizi patlattı! Şampiyonluk yarışında ağır darbe alan sarı-lacivertlilerde yönetim, 11 oyuncuyu gözden çıkardı. Bu isimlerin sezon sonunda gönderilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertliler yaşadığı kritik kayıp sonrası şampiyonluk yarışında yara aldı.
Sabah’ın haberine göre; Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından tam 11 futbolcunun biletinin kesildiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor maçında yaşanan kayıp sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda gelecek isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu.
İşte yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen futbolcular:
DOMINIK LIVAKOVIC
ALEXANDER DJIKU
RODRIGO BECAO
SERDAR AZİZ
SOFYAN AMRABAT
BRIGHT OSAYI-SAMUEL
SEBASTIAN SZYMANSKI
ALLAN SAINT-MAXIMIN
DUSAN TADIC
EDIN DZEKO
CENK TOSUN