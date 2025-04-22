Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic için onay verildi: Beklenmedik karar

Süper Lig'de Kayserispor maçı sonrasında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko ve Dusan Tadic hakkındaki kararını verdi.
Taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, yönetimin de radikal kararlar almaya hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Sarı lacivertlilerde yönetim, Edin Dzeko ve Dusan Tadic hakkındaki kararını verdi.
Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.
Yönetim, bu iki oyuncuyla da sözleşme uzatmayı düşünüyordu.
Fakat yönetim, kararını değiştirdi.
Fenerbahçe Dzeko ve Tadic ile sözleşme uzatmama kararı aldı.
Dzeko'nın Split'e, Tadic'in de sezon sonunda Ajax'a gitmesi bekleniyor.