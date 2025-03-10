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Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği basın mensuplarıyla iftarda buluştu

09:0410/03/2025, Pazartesi
AA
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Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, basın mensuplarıyla iftarda buluştu
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Derneğin Kadıköy'deki binasında gerçekleştirilen organizasyona, başkan Emrah Tünay ve yetkililerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensupları katıldı.


Burada açıklamada bulunan Tünay, davete katılanlara teşekkür etti.


Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi üyeleriyle dün bir araya gelmişti.

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği

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