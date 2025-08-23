Yeni Şafak
Fenerbahçe - Kocaelispor | Canlı skor - Canlı sonuç

17:3023/08/2025, Cumartesi
Fenerbahçe - Kocaelispor
Fenerbahçe - Kocaelispor

Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Saat 21.30'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Kocaelispor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.


Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.


Sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak üç puanla tanışmak istiyor. Puansız Kocaelispor'un hedefi ise Kadıköy'den puanla dönmek.


Fenerbahçe'de kart cezalısı Jayden Oosterwolde ile sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun takımlarını yalnız bırakacak.


Körfez ekibinde ise kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.


FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz, Fred, Semedo, Brown, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Duran.
Kocaelispor:
Jovanovic, Dijksteel, Ahmet, Appindangoye, Haidara, Show, Mesut Can Tunalı, Nonge, Oğulcan Çağlayan, Mendes, Petkovic.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
