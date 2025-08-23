Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Saat 21.30'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Kocaelispor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak üç puanla tanışmak istiyor. Puansız Kocaelispor'un hedefi ise Kadıköy'den puanla dönmek.
Fenerbahçe'de kart cezalısı Jayden Oosterwolde ile sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun takımlarını yalnız bırakacak.
Körfez ekibinde ise kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.