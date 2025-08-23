Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1 kazandı.





Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Milan Skrinar, 51. dakikada Archie Brown ve 66. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Kocaelispor'un tek golünü 22. dakikada Bruno Petkovic attı.





Anderson Talisca'nın 78. dakika attığı bir gol VAR'a takıldı. Hakem Mehmet Türkmen tavsiye üzerine monitöre gitti ve gol öncesi faul tespit ederek golü geçersiz saydı.





Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Körfez ekibi henüz puanla tanışamadı.





Milli ara öncesi Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kocaelispor ise Kayserispor'u konuk edecek.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5' Çağlar Söyüncü'nün sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Milan Skriniar, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Aleksandar Jovanovic'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

22' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Bruno Petkovic'in doğrudan kaleye gönderdiği düzgün şutunda meşin yuvarlak İrfan Can Eğribayat'ın solundan köşede ağlarla buluştu: 1-1.

29' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Talisca'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

45' Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan İsmail Yüksek'in yaptığı vuruşta Aleksandar Jovanovic topa hakim olmayı başardı.

İKİNCİ YARI

51' Fenerbahçe, Archie Brown'ın golü ile maçta tekrar öne geçti. Duran'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Archie Brown, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

66' Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Talisca, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Jovanovic'in solundan ağlarla buluşturdu: 3-1.





FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Kocaelispor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Nene kulübede

Fenerbahçe'nin Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, Kocaelispor mücadelesine kulübede başladı. Malili futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıktığında tribünlerden yoğun ilgi gördü.





- Alvarez tribünde

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvares, Kocaelispor müsabakasını tribünden takip etti. Sarı-lacivertli ekibin West Ham United'tan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Meksikalı oyuncu, dün İstanbul'a gelip bugün sağlık kontrollerinden geçti.





- Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Yusuf Akçiçek, takımlarını yalnız bıraktı.





- Çağlar Söyüncü ilk kez

Fenerbahçe'nin milli oyuncularından Çağlar Söyüncü, Kocaelispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez süre aldı ve bir asistle tamamladı. Geçen hafta ligde oynanan Göztepe maçında kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü, Avrupa kupalarındaki Feyenoord ve Benfica maçlarında da oyuna dahil olmadı.





- Kocaelispor taraftarı tribünleri doldurdu

Süper Lig'e 16 yıl sonra yükselen Kocaelispor'da taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-siyahlılar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken takımlarına da maç öncesinde uzun süre tezahürat yapıp futbolcuları tribüne çağırdı.



