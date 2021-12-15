Fenerbahçe Ocak ayının ilk transferini yaptı: "Golcü isim kiralanıyor"

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi resmen başlamadan ilk hamlesini gerçekleştirdi.
Kadroya mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertli yönetim, Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Luuk de Jong'u kiralıyor.
Katalan basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Hollandalı forvet oyuncusu Fenerbahçe ile kiralık olarak anlaştı ve bu transfer kısa süre içerisinde netleşecek.
- Sezon başında Barcelona'ya kiralanan Luuk de Jong beklentileri karşılayamamıştı. Katalan ekibi Hollandalı futbolcuyu yollayıp yıllık ücretinin devamını ödemek istemiyor. Katalan basınındaki haberlere göre bu aşamada en uygun takımın Fenerbahçe olduğu belirtildi ve kiralık anlaşmasının gerçekleşmesi halinde oyuncunun ikinci yarı ücretinin sarı lacivertliler tarafından karşılanacağı aktarıldı.