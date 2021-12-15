Fenerbahçe Ocak ayının ilk transferini yaptı: "Golcü isim kiralanıyor"

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi resmen başlamadan ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Kadroya mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertli yönetim, Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Luuk de Jong'u kiralıyor.

Katalan basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Hollandalı forvet oyuncusu Fenerbahçe ile kiralık olarak anlaştı ve bu transfer kısa süre içerisinde netleşecek.