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Fenerbahçe Ocak ayının ilk transferini yaptı: "Golcü isim kiralanıyor"

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen Luuk de Jong ile büyük ölçüde anlaştı. Katalan basını oyuncunun sarı lacivertlilere kiralanacağını iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Ocak ayının ilk transferini yaptı: Golcü isim kiralanıyor
Luuk de Jong - Hollanda Milli Takımı

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi resmen başlamadan ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Kadroya mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertli yönetim, Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Luuk de Jong'u kiralıyor.

Katalan basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Hollandalı forvet oyuncusu Fenerbahçe ile kiralık olarak anlaştı ve bu transfer kısa süre içerisinde netleşecek.

  • Sezon başında Barcelona'ya kiralanan Luuk de Jong beklentileri karşılayamamıştı. Katalan ekibi Hollandalı futbolcuyu yollayıp yıllık ücretinin devamını ödemek istemiyor. Katalan basınındaki haberlere göre bu aşamada en uygun takımın Fenerbahçe olduğu belirtildi ve kiralık anlaşmasının gerçekleşmesi halinde oyuncunun ikinci yarı ücretinin sarı lacivertliler tarafından karşılanacağı aktarıldı.
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