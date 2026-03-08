Yeni Şafak
Fenerbahçe - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

19:308/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Fenerbahçe Süper Lig'in 25. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlıyor.
Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı izle! Fenerbahçe 8 Mart 2026 Pazar saat 20.00'de evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. FB - Samsun maç canlı izleme linki, anlık canlı skor, kadrolar ve maç özeti Yenişafak Spor'da...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde bu akşam saat 20.00'de Samsunspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Sarı-lacivertliler ligde Samsunspor ile oynadığı son 4 maçı kazanamadı. Tedesco'nun öğrencileri şampiyonluk yolunda bir yara daha almamak için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Fenerbahçe - Samsunspor canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Samsunspor maçı bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



#Fenerbahçe
#Samsun
#Süper Lig
