Fenerbahçe’nin genç yeteneği Afrika’da gündem oldu

AFRİKA BASININDA GÜNDEM OLDU





Cherif'in performansı Afrika basınında da geniş yer buldu. Guinefoot sitesinde yer alan değerlendirmede, genç futbolcu için şu ifadeler kullanıldı:





"Sidiki Cherif, Fenerbahçe için belirleyici olmaya başladı. Güçlü bir mesaj veriyor. Bu gidişle kısa süre içinde Gine Milli Takımı'na seçilir. Geleceği parlak görünüyor. Genç yaşına rağmen kararlı ve öz güvenli."



